Università, arriva il terzo fratello. Laurea magistrale in Giurisprudenza

Non solo una laurea triennale, ad Arezzo dal prossimo anno accademico ci si potrà laureare in giurisprudenza. L’università di Siena si allarga ad Arezzo. Lo fa non solo negli spazi, con l’avvio delle lezioni nella sede delle Logge del grano, ma anche triplicando l’offerta di corsi di laurea. Sono in arrivo infatti due corsi di laurea magistrale in giurisprudenza. Stipulate inoltre delle convenzioni nazionali e regionali con Polizia di Stato, Anci Toscana e Asl Toscana Sudest, che porteranno in città un gran numero di nuovi studenti. Tante le iniziative di sviluppo nate su richiesta del territorio, da aziende pubbliche e private, ed enti locali e regionali, associazioni di categorie, grandi aziende e Camera di Commercio alla ricerca di operatori che abbiano maggiori professionalità e competenze nell’ambito giuridico.

È quanto è stato presentato ieri insieme ai nuovi corsi della sede aretina di Servizi Giuridici, nella Sala Camu del Palazzo di Fraternita in Piazza Grande. Sono intervenuti la vicedirettrice del Dipartimento di Giurisprudenza di Siena, la professoressa Annalisa Gualdani, e il presidente del Corso di laurea in Servizi Giuridici e Scienze Giuridiche, Gian Marco Baccari. Al termine della conferenza stampa, nella stessa sede, ha avuto luogo la cerimonia di proclamazione dei nuovi laureati della sessione autunnale della sede di Arezzo.

"L’Università di Siena – ha detto Annalisa Gualdani – visti i risultati già ottenuti e la consistenza economica e imprenditoriale della provincia aretina, ha approvato l’apertura di un terzo curriculum, dedicato alla figura del Consulente del lavoro. Andrà ad affiancare quelli gia in essere, di ’Amministrazione, sicurezza e servizi al territorio’ e ’Patrimonio culturale, turismo e sistemi agroalimentari’. Il primo anno di corso è comune a tutti i curricula predisposti, consentendo la scelta del percorso al secondo anno, quando inizia un’offerta più calibrata sui diversi possibili sbocchi occupazionali di riferimento".

"A breve – ha annunciato Gian Marco Baccari – prenderà il via anche un nuovo corso di laurea Magistrale della durata di due soli anni, come naturale proseguimento del triennio, aperto anche a studenti provenienti da altri Corsi di studio e università. La nuova laurea magistrale, in avanzata fase di progettazione, si propone di formare le figure del ’Giurista del lavoro, delle relazioni sindacali e del terzo settore’ e del ’Giurista per l’amministrazione e la sicurezza’". Per l’Ateneo era presente la professoressa Simona Micali, delegata del rettore ai territori: ha sottolineato la collaborazione con le istituzioni locali, importante l’aumento di spazi dedicati dal Comune di Arezzo all’Ateneo.