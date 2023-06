Università, al via il nuovo anno accademico

Arezzo, 26 giugno 2023 – Si aprono il 4 luglio le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e le iscrizioni ai corsi di laurea magistrale non a numero programmato dell’Università di Siena.

Il Rettore Roberto Di Pietra ha illustrato scadenze e novità durante la presentazione alla stampa. L’appuntamento è stato anche l’occasione per illustrare la nuova campagna dedicata alle immatricolazioni “L’Università con i giusti numeri”, che da quest’oggi sarà attiva sul sito, sui canali social di Ateneo e sui mezzi di comunicazione. Sono 75 i corsi di studio proposti dall’Università di Siena per l’anno accademico 2023-2024.

Suddivisi in: 33 corsi di laurea triennale, 37 corsi di laurea magistrale e 5 corsi di laurea a ciclo unico, erogati nelle sedi di Siena ed Arezzo, oltre che a Grosseto e San Giovanni Valdarno. Da quest’anno accademico viene attivato ad Arezzo il corso di laurea magistrale in “Lingue per l’Impresa e lo sviluppo”.

I percorsi di studio, corsi e curricula, in lingua inglese sono 18; e sono 9 i percorsi di studio che permettono di ottenere un double degree (doppio titolo), ossia corsi riconosciuti dai rispettivi ordinamenti con prestigiosi Atenei internazionali. Periodi di studio e formazione all’estero, nell’ambito dei programmi europei di mobilità e di altri programmi internazionali, continueranno ad essere offerti in maniera consistente agli iscritti all’Ateneo.

Sono attivi accordi di collaborazione con circa 450 Università in diversi Paesi europei e con circa 200 università extra europee. È anche grazie a questo impegno che l’Ateneo conta oltre l’8 per cento di presenza di studenti stranieri iscritti ai corsi, cifra ben più alta della media nazionale.

Mentre secondo i dati Almalaurea la soddisfazione dell’esperienza complessiva da parte dei laureati e laureate dell’Università di Siena è pari al 92 per cento (rispetto al dato regionale dell’89,4 per cento).

Nel corso del prossimo anno accademico sarà attivata la Scuola di Medicina e delle Scienze della Salute, per un migliore coordinamento delle attività didattiche dell’area medica e biomedica. Il Rettore Roberto Di Pietra ha illustrato le principali opportunità di studio e i servizi attivati. Ha quindi espresso un pensiero rivolto ai giovani che si apprestano ad immatricolarsi: «Studiare all’Università di Siena è un’esperienza che si ricorda per tutta la vita.

E lo dico non solo da Rettore, ma anche da ex studente fuori sede. La scelta del corso di laurea non è semplice. Tuttavia i campus universitari a Siena ed Arezzo, e le strutture a Grosseto e San Giovanni Valdarno, dove si tengono i nostri corsi, sono ambienti ideali, in cui crescere e sviluppare il proprio potenziale».

Prosegue il Rettore: «Studentesse e Studenti sono supportati e seguiti in modo costante dai docenti, con i quali si può avere un dialogo ed una relazione diretta, grazie al rapporto numerico favorevole di un docente ogni dieci studenti».

Il Rettore ha inoltre annunciato il prossimo “Matricola Day” che si terrà il 4 ottobre e che sarà l’occasione per l’Ateneo per dare il benvenuto a tutti i nuovi immatricolati. Nello stesso giorno, nel pomeriggio, in ciascun plesso didattico, sono previsti i “Welcome Days”, a cura dei dipartimenti, con una serie di eventi dedicati all'incontro delle matricole con gli studenti Tutor, con i referenti delle biblioteche e della didattica dei dipartimenti.

«Vogliamo che Studentesse e Studenti seguano le loro inclinazioni e le loro passioni -. Ha detto infine il Rettore Roberto Di Pietra -. I nostri servizi di orientamento, i docenti e gli studenti tutor sono a disposizione per aiutare a fare la scelta giusta e far vivere poi al meglio gli anni universitari. Fin da adesso diamo a Studentesse e Studenti il benvenuto in Ateneo, li aspettiamo in aula».

Insieme al Rettore sono intervenute le professoresse Stefania Lamponi e Lucia Morbidelli, rispettivamente Delegate ai Servizi agli Studenti e all’Orientamento, e il professor Tiziano Bonini, delegato alla Comunicazione che ha illustrato la nuova campagna “L’Università con i giusti numeri” che accompagnerà l’apertura delle immatricolazioni dal 4 luglio.

Le scadenze. Sono inoltre già previste le prime scadenze per i corsi a numero programmato. Fino al prossimo 5 luglio (ore 14) è possibile iscriversi al TOLC-MED, il test per l’accesso al Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia. Per l’Università di Siena i test di ammissione si terranno in Ateneo fra il 17 e il 20 luglio in modalità online su piattaforma CISIA. Non è quindi più previsto il test a settembre.

Per l’iscrizione al TOLC-MED e il resto della procedura occorre seguire scrupolosamente tutte le fasi indicate nel bando; sono 250 i posti previsti. Sono inoltre aperti i bandi per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e a normativa UE in Farmacia (95 posti) e CTF-Chimica e Tecnologie farmaceutiche (129 posti).

La richiesta di ammissione deve essere presentata entro il 18 luglio alle ore 12. L’accesso non prevede il superamento di una prova, ma avviene fino a esaurimento posti, sulla base dell’ordine cronologico delle richieste presentate. Anche per il corso di laurea triennale in Biotecnologie sono aperte le iscrizioni alla selezione. Si chiuderanno il 15 settembre. Sono 110 i posti complessivamente a disposizione.

Per entrare in graduatoria è necessario tenere il test TOLC-S, erogato online dal consorzio CISIA. Nelle prossime settimane saranno pubblicati i bandi per l’accesso agli altri corsi a numero programmato: la laurea triennale in Agribusiness e le lauree triennali delle Professioni Sanitarie; e per la laurea magistrale a ciclo unico e in lingua inglese “Dentistry and Dental Prosthodontics”.

Già da adesso sono in corso le attività di orientamento. Studentesse e Studenti si possono rivolgere all’ufficio Orientamento per ogni necessità. I tutor e i docenti stanno organizzando iniziativa di orientamento nelle varie sedi; ed è già pubblicato il calendario dei colloqui in presenza e on line con i docenti.