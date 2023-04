"Unisi Young. La ricerca per ragazze e ragazzi" all’Informagiovani

Il ciclo di incontri "Università in città. organizzati dall’Ateneo prosegue domani mercoledì 19 aprile con "Unisi Young. La ricerca per ragazze e ragazzi" un evento promosso dal gruppo di Scienze dell’educazione del Dipartimento di Scienze sociali politiche e cognitive sede di Arezzo. L’evento è rivolto a ragazze e ragazzi, di tutte le età, interessati a capire come la ricerca può aiutare ad interpretare il mondo del lavoro e la società in modo consapevole. Le attività di Unisi Young inizieranno, presso Informagiovani in piazza S. Agostino ad Arezzo la mattina, con laboratori di tinkering, making e coding rivolti alle scuole e nel pomeriggio aperti a tutta la cittadinanza. Come coniugare ciò che studio con ciò che farò a lavoro? Quali lavori ci saranno nel 2050? Quali competenze devo sviluppare? Perché è così difficile diventare ingegnera, biologa, informatica? I laboratori uniscono conoscenza e divertimento per affrontare una tematica importante come quella del "che lavoro farò da grande?"

La sera Unisi Young si sposta in piazza San Francesco presso il locale "Terra di Piero" per la presentazione del libro: "Comprendere la radicalizzazione nella vita quotidiana". Gli autori, Loretta Fabbri e Claudio Melacarne, presenteranno la tesi proposta nel libro; quella di considerare come le nostre azioni quotidiane siano limitate da convinzioni che ci portano a scegliere un quartiere in cui vivere, una scuola da frequentare, le amicizie da frequentare. La micro radicalizzazione supera il concetto di radicalizzazione violenta e spiega come tutti noi possediamo filtri con cui analizziamo in maniera polarizzata la società.

Il ciclo "L’università in città" presenta incontri ed eventi rivolti alla cittadinanza curati dei vari dipartimenti dell’Università di Siena presenti nel Campus universitario aretino del Pionta, in collaborazione con enti e realtà del territorio. Gli appuntamenti proseguiranno fino a giugno con un ricco calendario di appuntamenti: www.unisi.iteventiuniversita-citta.