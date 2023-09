Unione stampa filatelica Primo congresso "In terra di Toscana"

Trattare la filatelia e la posta non solo in modo tecnico e scientifico, ma anche scoprendone alcuni aspetti originali, curiosi e creativi. È il tema del prossimo congresso dell’Unione stampa filatelica italiana, l’ottavo della nuova serie, intitolato "In terra di Toscana", che si svolgerà nella sede della Fondazione Guido d’Arezzo dall’8 al 10.

Nell’occasione si terranno visite guidate, relazioni a tema filatelico e postale, presentazione dei nuovi cataloghi.