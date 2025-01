Unione dei Comuni: bilancio da 34 milioni

L’Unione dei Comuni Montani del Casentino approva un bilancio da 34 milioni di euro. Un importante investimento che garantirà per il 2025 lo stesso livello di efficienza di tutti i servizi gestiti e che farà in modo che tanti progetti possano essere portati in porto riguardo ai lavori pubblici, ma anche ai servizi sociali e alla persona. "Il 2025 è un anno importante - dice il presidente dell’Unione dei Comuni Federico Lorenzoni - Lavoreremo tanto per chiudere tutti i progetti in corso. Chiedo a tutti i Comuni la massima collaborazione".

Considerati i trasferimenti regionali per l’incentivazione delle gestioni associate, che sono aumentati rispetto all’anno precedente, e anche grazie alla modifica statutaria per l’ingresso del comune di Poppi nella Cuc, ci sarà un maggiore abbattimento alle quote dei comuni. I trasferimenti dai comuni per i servizi associati subiscono una lieve riduzione rispetto al 2024. Per quanto riguarda le spese di funzionamento, il bilancio evidenzia una riduzione rispetto al 2024 e il sistema centralizzato di gestione della spesa permetterà di ottenere condizioni economiche più favorevoli dai fornitori e di verificare l’economicità delle varie spese. In tema di deleghe regionali, per il 2025 è previsto il mantenimento dell’occupazione agricolo forestale tramite la sostituzione dei pensionamenti e delle cessazioni. L’andamento dei proventi derivanti dalla vendita del legname, dovrebbe permettere di chiudere con le coperture finanziarie necessarie. In ambito sociale, è previsto lo stanziamento di 3,3 milioni di euro per interventi nell’ambito del Pnrr Missione 5 "Inclusione e Coesione", dove l’Unione dei Comuni è capofila per l’Ats Casentino di progetti sull’area di sostegno alle famiglie fragili, dell’assistenza alle persone non autosufficienti e dell’autonomia delle persone con disabilità, oltre a due progettualità nell’area anziani e disabili. C’è poi Pnrr Missione 1 "Digitalizzazione" con progetti per la digitalizzazione delle procedure Suap e Sue.

Oltre 5 milioni di euro saranno investiti in lavori pubblici. Gli interventi messi a bilancio riguarderanno la prosecuzione del progetto ciclopista, il progetto di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della sede, la realizzazione delle aree di sosta per favorire il turismo itinerante, l’acquisto arredi e co-housing a Chitignano, la gestione del demanio forestale, la realizzazione dei progetti bando clima e Life Shape For Bio, l’acquisto di automezzi e attrezzature per demanio forestale, i lavori di adeguamento del mattatoio comprensoriale, lavori per viabilità forestale. Circa 1,7 milioni di euro saranno destinati agli investimenti Pnrr.

So.Fa.