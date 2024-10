Unione comuni Pratomagno: contributo regionale abbattimento barriere architettoniche

Arezzo, 15 ottobre 2024 – C’è tempo fino al 31 dicembre per presentare richiesta, all’Unione dei Comuni del Pratomagno che svolge la gestione associata per i comuni afferenti, i contributi regionali per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, attraverso interventi di natura edilizia o l’acquisto e l’installazione di attrezzature nelle abitazioni (comprese le pertinenze, le parti condominiali e gli alloggi ERP, ma solo previa autorizzazione dell’ente proprietario), nell’ottica di migliorare l’accessibilità e l’utilizzo degli spazi da parte di disabili.

A darne notizia è il presidente Marco Ermini e l’intera giunta dell’ente che, assieme all’ufficio competente, informano i propri cittadini residenti nei comuni di Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi e Loro Ciuffenna. Possono presentare domanda i cittadini (con invalidità certificata) residenti negli edifici interessati dai futuri interventi migliorativi oppure i soggetti che ne esercitano la tutela, la potestà o il sostegno.

La residenza presso gli edifici sui quali si intende intervenire può essere assunta anche entro tre mesi dall’ammissione del contributo (che sarà comunicata dal Comune). I lavori, invece, potranno iniziare solo dopo la presentazione della domanda, a pena la nullità della stessa domanda.

Il contributo erogato non potrà essere superiore al 50% della spesa sostenuta, con tetto massimo di 17.000€ complessivo dei 2 diversi interventi finanziabili cumulabili. Entrando nel dettaglio, il primo intervento riguarda lavori edili con un contributo massimo erogabile di 7.500€, il secondo intervento riguarda l’acquisto e l’installazione di attrezzature con un contributo massimo erogabile di 10.000€.

A ciascun richiedente, può essere concesso un solo contributo per tipologia di intervento. Le domande non finanziate per insufficienza di fondi, restano valide per i due anni successivi, al termine dei quali, se non liquidate, decadranno dalla graduatoria.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata entro il 31 marzo 2025. Il modulo di partecipazione e il bando completo (con il dettaglio dei requisiti e la documentazione da allegare) sono pubblicati nella pagina dedicata del sito web dell’Unione dei Comuni del Pratomagno. http://www.unionepratomagno.it/uffici/ufficio-barriere-architettoniche-associato.