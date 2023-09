"Un’invasione di topi". Via Matteotti protesta

MONTEVARCHI

Via Matteotti è invaso dai topi". La segnalazione dei residenti corre sui social e le proteste fioccano e si moltiplicano a una velocità maggiore di quella dei ratti. Come sempre più spesso accade è l’agorà virtuale a far da cassa di risonanza alle lamentele e alle immediate richieste di interventi agli amministratori di Montevarchi con l’obiettivo di eliminare un problema che si era già presentato in primavera, allora vicino alle postazioni dei cassonetti come confermò un video diventato virale. Stavolta l’avvistamento ripetuto degli indesiderati e prolifici roditori, però, non avrebbe nulla a che fare con le piazzole dei contenitori per il conferimento dei rifiuti, come spiega un cittadino riportando l’esperienza di un viavai continuo sulla strada che sfocia sulle sponde dell’Arno e sulla quale si affacciano un asilo nido, le scuole materna e primaria, il Liceo e gli impianti sportivi, dal Centro del Nuoto al palasport. Luoghi molto frequentati e lo saranno ancor di più con la ripresa delle attività didattiche. Chiara la richiesta al sindaco e giunta di correre ai ripari, istanza condivisa da molti altri montevarchini del rione e non solo.

A raccogliere l’appello anche il consigliere comunale del Pd Samuele Cuzzoni che ha evidenziato come una simile criticità non sia nuova. Già in passato la questione fu oggetto di un’interrogazione ad hoc delle minoranze che sollecitavano soluzioni definitive. A stretto giro di chat è arrivata la prima risposta della consigliera di Forza Italia Alessia Salvi che ha garantito il proprio interessamento. L’assessore competente Lorenzo Posfortunato ha dato mandato agli uffici di svolgere un sopralluogo e tutti i controlli necessari per verificare la portata e l’incidenza della denunciata "invasione" e, se del caso, aumentare il numero delle trappole.