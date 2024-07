Un’altra spaccata al minigolf

SAN GIOVANNI

Continuano gli atti vandalici e i furti, anche di pochi spiccioli, in Valdarno. Gli ultimi episodi resi noti riguardano una "spaccata" all’edicola di piazza Nasoni a San Giovanni (nella foto una delle recenti spaccate) e un blitz all’interno del minigolf di San Cipriano, nel comune di Cavriglia. Gli episodi risalgono ad alcune notti fa. A San Giovanni la denuncia è arrivata dal coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle Tommaso Pierazzi, che si è recato alla rivendita di giornali del Ponte alle Forche chiamato dal gestore, Andrea Bernini. Ignoti hanno preso a martellate la vetrina per aprirsi un varco e poterci entrare dentro. "Sono stato avvertito alle 3 di notte dalla vigilanza e dai Carabinieri e mi sono trovato la vetrina spaccata a martellate – ha detto il commerciante – Sono infatti entrati, fatto danni e preso poche monete. Ho fatto regolare denuncia. Ci sono anche tracce di sangue. Spero ci sia l’intervento del Prefetto perchè a San Giovanni non ci possiamo più permettere una situazione del genere. La gente ha paura anche ad uscire di casa". Pierazzi ha parlato di fatto sconcertante. "E purtroppo non è il primo accaduto nella nostra città negli ultimi mesi, e proprio questa regolarità ci preoccupa maggiormente. Di ricette ne sono state messe diverse in campo, come nel giugno 2018, quando il sindaco Maurizio Viligiardi siglò con la prefettura il ‘controllo del vicinato’, ma evidentemente si devono fare maggiori sforzi e investire qualche risorsa più mirata. Siamo consapevoli che questo non basta perché servirebbero più forze dell’ordine".

Episodio simile si è verificato a Cavriglia, dove ignoti sono entrati all’interno del minigolf di San Cipriano, causando diversi danni. Duro l’intervento del sindaco Sanni. "Non è possibile tollerare che volontari e commercianti debbano gettare la spugna perché inermi di fronte alla malvagità di chi non rispetta né il lavoro né le attività deputate a fornire assistenza, svago e solidarietà a varie categorie della nostra comunità. Mi sono già attivato, pertanto, assieme alle forze dell’ordine per tentare di contrastare questo pericoloso trend". Il 4 luglio scorso, a San Giovanni, un’altra edicola era stata presa di mira, la "Motta", in via Giotto, zona Oltrarno. I malviventi hanno sfondato la vetrina e danneggiato una porta. Bottino, le monete del fondo cassa.