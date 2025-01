Una vittoria e una sconfitta per il Tennistavolo Valdarno

Arezzo, 21 gennaio 2025 – Sabato 18 gennaio le tre squadre del Tennistavolo Valdarno hanno disputato le gare casalinghe dei rispettivi Campionati Regionali: la formazione di C2 è stata sconfitta per 5 a 3 con 2 punti ottenuti da Francesco Martinino e un punto di William Deventi. Nonostante la sconfitta la squadra mantiene il quarto posto con sei punti a quattro punti di distanza dalle ultime due Arezzo e Sestese "D" che hanno perso i rispettivi incontri. In serie D2 grande prestazione della compagine valdarnese che vince per 4 a 3 contro la squadra prima in classifica CIATT Firenze con un punto ottenuto da Antonio Fabbrini e due punti di Alessandro Chellini che si aggiungono alla vittoria del doppio Chellini-Fabbrini. Con questo successo la squadra si trova ora al secondo posto con 12 punti insieme alla Sestese, a due punti di distacco dalla capolista. Infine in D3 sconfitta contro il TT Firenze per 6 a 1 con la sola vittoria dell'esordiente Carles Marco Marco. Nell'immagine Francesco Martinino in azione contro Lorenzo Gimigliano nell'incontro di C2 tra Tennistavolo Valdarno e TT Sestese.