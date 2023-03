Una vita in scena Nino Formicola: 50 anni di carriera

di Angela Baldi

Uno spettacolo per ripercorrere momenti e retroscena di cinquant’anni di carriera. Nino Formicola arriva ad Arezzo per un fuori stagione all’insegna della grande comicità al teatro Virginian. Domani alle 21, al teatrino di via de Redi approda un’imperdibile serata talk dal titolo "50 anni di carriera e non sentirli". Un appuntamento unico nel suo genere che porterà ad Arezzo uno degli artisti che più hanno lasciato un segno nella storia del cabaret italiano, dividendosi tra televisione e teatro.

"Sono molto felice di fare tappa al teatro Virginian – dice Nino Formicola - una realtà autentica che s’impegna a offrire proposte sempre nuove e interessanti, dando un contributo originale e concreto alla vita culturale della città. Ho accettato di buon grado l’invito di alcuni amici e di Daniele Marmi con cui condivido la scena nello spettacolo ‘Il Sequestro’, pronto a divertirmi dando vita a una sorta di talk show comico che lascerà spazio all’improvvisazione e al racconto senza troppi copioni". Non uno spettacolo, ma un vero e proprio incontro aperto.

Sul palco del Virginian insieme agli attori Daniele Marmi ed Eleonora Angioletti della Compagnia La Filostoccola, Formicola ripercorrerà la sua carriera dialogando con la platea e rispondendo a domande e curiosità degli spettatori. Un esilarante viaggio tra aneddoti legati alla storia della comicità italiana e chiacchiere in compagnia sui bei tempi che furono, a partire dall’incontro con Andrea Brambilla, con cui ha dato vita all’affiatata coppia "Zuzzurro e Gaspare" fino ai lavori più recenti per poi guardare al futuro, sempre con occhio ironico e tagliente.

"Ospitare al Virginian una serata come questa con Nino Formicola è per noi motivo di grande soddisfazione – spiega Daniele Marmi, attore e direttore artistico della Filostoccola – l’appuntamento fuori stagione che nessuno si aspettava, una serata nata dalla voglia di conoscere e lasciarsi trasportare dai racconti di un artista che ha scritto la storia della nostra comicità, innovandola con ironia e intelligenza". Ingresso gratuito consigliata la prenotazione: 3343385046 o 3338459441.