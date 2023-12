Una vita da un capo all’altro del mondo. Lorenzo Morini ambasciatore in Kuwait

Una vita da un capo all’altro del mondo. Ora, l’aretino Lorenzo Morini, "fa tappa" nel Kuwait dove ha assunto l’incarico di ambasciatore d’Italia. Nato ad Arezzo 55 anni fa, dopo la laurea in Scienze Politiche a Firenze, vince il concorso e viene nominato volontario nella carriera diplomatica. Dopo il primo incarico al servizio stampa e informazione del Ministero degli Affari Esteri, nel 1999 assume le funzioni di console a Mar del Plata. Nel 2003 prende servizio a Quito, come funzione di vicario dell’ambasciatore e di responsabile dell’ufficio commerciale. Nel 2007, rientra a Roma nell’ufficio della direzione generale Paesi del Mediterraneo e Medio Oriente, responsabile dei rapporti con i Paesi del Maghreb, nel quale svolge le funzioni di capo ufficio dal 2010. A dicembre è capo ufficio della direzione generale affari politici e di sicurezza, responsabile dei rapporti con i Paesi del Maghreb e dei processi Euro- mediterranei. Tra il 2013 e il 2018 presta servizio come vicario dell’ambasciatore nell’ambasciata d’Italia a Tokyo e dal 2018 come primo consigliere alla rappresentanza permanente d’Italia all’Onu. Rientrato a Roma nel 2021 è capo ufficio della direzione generale per l’Europa e la politica commerciale internazionale del Ministero degli Affari Esteri.