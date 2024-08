Una vetrina nazionale grazie al Palio. La balestra fa conoscere Sansepolcro

di Claudio Roselli

Una bella finestra televisiva per il Palio della Balestra che domenica 8 settembre vedrà di scena le grandi ereditarie della tradizione, Gubbio e , in piazza Torre di Berta. Per meglio dire, assai più di una semplice "finestra", perché 50 minuti di spazio nella tv di Stato sono davvero tanta roba. L’antica competizione fra le due città sarà infatti protagonista di una delle 12 puntate della serie "Il Palio d’Italia-In viaggio", spostata quest’anno su Rai Due e che dovrebbe partire intorno alla fine del prossimo mese. L’unica certezza, per ora, è che andrà in onda la domenica. Come per i Borghi, anche in questo caso si tratta di un concorso al quale prende parte con la sua storica rievocazione e con la toscana Angela Rafanelli confermata nel ruolo di conduttrice del programma.

Per il Palio, che mai prima d’ora aveva beneficiato di tanta visibilità, è un’occasione unica, resa possibile anche grazie al dinamico presidente della Società Balestrieri biturgense, Stefano Tarducci: "Il bello della trasmissione è costituito dal coinvolgimento della realtà nella quale la manifestazione si svolge – sottolinea Tarducci – per cui si parlerà anche del Borgo attraverso il Palio. La troupe arriverà venerdì 6 e rimarrà fino alla serata di domenica 8, quando la sfilata dei cortei chiuderà la festa: le telecamere riprenderanno anche l’Offerta della Cera di sabato 7 in cattedrale, il corteo dell’araldo la domenica mattina e tutti i particolari legati alla secolare sfida e alla sua storia".

In quali termini verrà evidenziato il rapporto fra e la balestra? "Su precisa richiesta, abbiamo avanzato proposte che adesso sono passate al vaglio della produzione, per cui presto daremo un’occhiata alla scaletta per verificare se siano state accettate oppure no. C’è per esempio l’associazione ‘Una Valle di Donne’, che ha già realizzato drappi e tappeti; c’è il geologo divulgatore Stefano Farinelli, poi abbiamo contattato Marino Dell’Omarino, la persona che a sta garantendo continuità alla costruzione delle balestre; l’orafo Claudio Boncompagni, che è un nostro tiratore veterano e anche Giancarlo Baglioni, abile cantore in ottava rima. Non solo: faremo vedere ‘Petra de Burgo’, la balestra portata nello spazio da Roberto Vittori e, siccome ci è stato chiesto anche l’abbinamento con una tipicità della nostra gastronomia, mi è venuto quasi naturale contattare Marcello Polverini per la carne di razza chianina".