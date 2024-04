Una strada per don Buchicchio. Il ricordo voluto dalla comunità

È stata intitolata una via di Terranuova alla memoria di Don Donato Buchicchio. Si tratta della strada che da viale Piave costeggia la chiesa congiungendosi con via Adige. La cerimonia si è svolta mercoledì dopo la messa in ricordo del prelato scomparso nel 2016 all’età di 68 anni. "La parola sacerdote - ha affermato il sindaco Sergio Chienni - è composta da sacer "sacro" e della radice *dhe- di facere "fare". E se ci pensiamo è uno dei verbi che meglio racconta la vita di Don Donato. Non un fare caotico, ma un fare comunità, un fare lungimirante, attento, che costituisce una visione dello stare insieme: l’oratorio, Montelungo, la scuola, le missioni, l’arte sacra. E esprime un esercizio della paternità nel suo essere sacerdote e punto di riferimento per giovani e adulti. Per questo abbiamo scelto di intitolargli la via che costeggia la chiesa di Santa Maria Nuova. Le vie sono un segno di affetto e raccontano la nostra storia e il nostro stare insieme". Grande partecipazione di cittadini e fedeli alla cerimonia, segno dell’affetto che la comunità terranuovese continua a provare nei confronti del parroco che ha accompagnato intere generazioni. Una perdita che, all’epoca, lasciò tutto il paese sotto choc. Buchicchio era anche cittadino onorario di Terranuova e aveva ricevuto l’onorificenza Poggio Bracciolini alla memoria. Nelle scorse settimane era partita una raccolta firme in chiesa e nel palazzo comunale per intitolare una via al prete che per trent’anni ha guidato la parrocchia locale. Raggiunto l’obiettivo, la giunta ha deliberato l’istituzione della nuova strada.