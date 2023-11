Una statua per i 100 anni degli scout

E’ stata inaugurata sabato scorso, a San Giovanni, una statua che celebra i cento anni dalla fondazione del gruppo Scout cittadino, che ha festeggiato la ricorrenza nel giugno del 2022. Nel giorno di inizio delle attività per l’anno 2023-2024, gli scout sangiovannesi hanno tolto il velo al monumento, collocato nei pressi del Giardino Ardenza proprio prima di imboccare il ponte Ipazia di Alessandria. La statua è stata realizzata in corten da un’azienda del territorio e rappresenta un classico scout con cappello da esploratore e fiamma di reparto. Sulla fiamma è possibile leggere in controluce un rimando alla città di San Giovanni e La data di fondazione del gruppo. L’unico tocco di colore dell’istallazione è garantito dal fazzolettone giallo e rosso che contorna il collo dell’esploratore con i tradizionali colori del gruppo. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del sindaco Valentina Vadi e del vice sindaco Paola Romei, dei capigruppo scout Franca Mongillo e Marco Bandini e dei capi adulti. "E’ un vero piacere inaugurare e donare a tutta la cittadinanza quest’opera che rappresenta l’impegno costante e quotidiano degli scout per dedicare del tempo ai più piccoli e per i più piccoli", ha detto Bandini. "L’azione educativa compiuta da questa associazione è veramente significativa per tutto il territorio sangiovannese e come amministrazione non potevamo far altro che accompagnare il gruppo nella collocazione di questa statua".