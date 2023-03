Una settimana di screening del sangue alla farmacia “Campo di Marte”

Test emoglobina nelle farmacie comunali

Arezzo, 10 marzo 2023 – Una settimana di screening sul benessere del sangue alla Farmacia Comunale “Campo di Marte”.

Il servizio sarà previsto da lunedì 13 a lunedì 20 marzo quando ogni cittadino potrà sottoporsi a un test volto a verificare i valori di emoglobina e ematocrito per arrivare così a ottenere utili indicazioni in ambito di prevenzione o di trattamento di eventuali problematiche.

Dai valori del sangue, infatti, possono dipendere sintomi di stanchezza, affaticamento, mancanza di energia, insonnia, vertigini, mal testa o difficoltà respiratorie, con questo esame che permetterà dunque di evidenziare situazioni di anemia o policitemia.

Per sottoporsi allo screening, promosso in collaborazione con Pharma Line, basterà recarsi alla farmacia “Campo di Marte” e effettuare il prelievo di una goccia di sangue tramite il sistema di analisi Mission Hb. I valori di emoglobina e ematocrito verranno processati in meno di quindici secondi per ottenere una risposta precisa e affidabile, potendo così procedere alla valutazione dei possibili rimedi insieme al medico o al farmacista.

«La sensazione di stanchezza - spiega la dottoressa Elisa Mearini, direttrice della Farmacia Comunale “Campo di Marte”, - può derivare da situazioni di stress, dal cambiamento delle temperature o dall’ormai prossimo arrivo della primavera, oppure può essere causata da un abbassamento dei valori dell’emoglobina presente nel sangue.

Questo test permette di far chiarezza sulle origini di alcuni sintomi del metabolismo e di arrivare così a individuare possibili soluzioni».