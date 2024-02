Una rete contro la violenza sulle donne. De Luca: "Strumento di supporto concreto"

"Uno strumento di supporto concreto a chi subisce violenza e non solo una semplice dichiarazione di intenti". Così ieri mattina il prefetto Maddalena De Luca in occasione del rinnovo del protocollo contro la violenza di genere, sottoscritto con il presidente della Provincia Alessandro Polcri, insieme ad altri rappresentanti di numerosi enti. Il protocollo rinnovato, in continuità con i precedenti, consente di condividere percorsi comuni per la prevenzione delle discriminazioni, degli abusi, dei maltrattamenti e di ogni altra forma di violenza sulle donne. "La sottoscrizione del protocollo di intesa – ha dichiarato il presidente Polcri – rappresenta una conferma dell’importante lavoro che stiamo facendo in questo territorio e di quanto la rete sia un elemento centrale nel contrasto alla violenza e nel sostegno alle donne, e dei loro figli, che la subiscono per mano di compagni/mariti/padri. Uscire dalla violenza è possibile, ma ognuno deve fare la sua parte. Dunque, affrontare il tema della violenza contro le donne coralmente, permette non solo di comprenderne la complessità, ma anche di mettere in pratica risposte tempestive, capillari ed efficaci".