Una raccolta fondi dei volontari dell’Ail Termina oggi in Casentino la campagna delle uova di Pasqua dell'Ail per la raccolta fondi a supporto della ricerca e dell'assistenza ai pazienti ematologici. I volontari offrono uova al latte o fondente in cambio di donazioni per progetti innovativi nel trattamento dei tumori del sangue.