"Una piazza per cantare" stasera musica con Walter Sterbini La Sagra della Nana di Montagnano offre serate di musica con cantanti e orchestre-spettacolo. Programma vario con artisti come Walter Sterbini da The Voice Senior. Eventi anche per i giovani con ScuolaZoo e intrattenimento serale. Completa il weekend la CammiNana di domenica.