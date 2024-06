Una piattaforma elevatrice alla scuola

ANGHIARI

Un’altra importante barriera architettonica che viene ad essere abbattuta. Sono ufficialmente terminati i lavori di installazione della piattaforma elevatrice nella scuola secondaria di Anghiari. Si tratta di un servizio importante che consentirà ai ragazzi disabili o con problemi di mobilità, di raggiungere le aule senza alcuna difficoltà e in sicurezza. Il progetto è stato realizzato grazie alla professionalità e alle competenze dell’ufficio tecnico comunale, diretto dal geometra Marco Marri (nella foto con il dirigente scolastico Emilia Marocco e l’assessore Ilaria Lorenzini), che – nonostante la complessità dell’intervento dovuta alla storicità dell’edificio – è riuscito a centrare l’obiettivo nel migliore dei modi e nei tempi stabiliti. "I lavori si sono svolti senza creare alcun disagio all’attività didattica – ha commentato Marri – l’intervento è stato complesso in quanto siamo intervenuti in un edificio storico, quindi con limitazioni ben precise, ma si è concluso nel migliore dei modi. L’investimento economico è stato di 60 mila euro di cui 55 mila finanziati dal Pnrr". "Tengo a ringraziare l’assessore Ilaria Lorenzini e tutta l’amministrazione per la realizzazione dell’ascensore nella scuola secondaria, in quanto l’intervento apporta grandi miglioramenti a vantaggio dell’accessibilità del plesso ed è prova evidente dell’impegno di questa comunità per far fronte alle esigenze di sicurezza e inclusione scolastica – ha commentato la preside Emilia Marocco – anche l’estetica dell’intervento è motivo di apprezzamento, infatti si integra in maniera armonica con la struttura esistente. Rinnovo, pertanto, il plauso per la realizzazione dei lavori".