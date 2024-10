Una mostra su Cosimo de’ Medici

"Cosimo e l’invenzione del Granducato" è il titolo della mostra che aprirà i battenti domani alle ore 16,30 a Lucignano. L’esposizione è allestita all’interno del museo comunale. Sarà inaugurata con un convegno nella Sala Consiliare e rimarrà visitabile fino al 3 novembre. Tra gli ospiti ci sarà Samuele Lastrucci, direttore del museo dei Medici di Firenze e il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Spetterà al sindaco Roberta Casini(nella foto)fare gli onori di casa. Durante l’incontro verrà presentata la mostra e saranno illustrate le straordinarie innovazioni politiche e culturali introdotte da Cosimo I, che trasformarono il Granducato in un’entità politica e culturale di riferimento. La mostra, patrocinata dalla Regione Toscana e con il contributo della Fondazione Sistema Toscana, Manifatture Digitali Cinema e Paolo Penko Firenze, vuole rendere omaggio a una delle figure più emblematiche del Rinascimento italiano, non solo come sovrano illuminato, ma anche come promotore della cultura e dell’arte. "L’evento – spiegano gli ideatori - rappresenta un’occasione unica per approfondire la storia e l’eredità lasciata da Cosimo I, fondatore del Granducato di Toscana". Tra le opere esposte spicca la riproduzione della Corona Granducale di Cosimo I, realizzata dal maestro orafo fiorentino Paolo Penko, insieme al Toson d’Oro e allo scettro granducale. La collezione si arricchisce di un ritratto calcografico del XVII secolo raffigurante Cosimo I, fedeli riproduzioni di tre costumi cinquecenteschi e la riproduzione del celebre medaglione di Giorgio Vasari. La mostra sarà accessibile con gli orari di apertura del museo di Lucignano.

La.Lu.