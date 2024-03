Una festa della donna "Appassionante". Il trio di cantanti liriche sarà al Petrarca

AREZZO

Sarà un 8 marzo speciale al Teatro Petrarca con l’esibizione del trio di cantanti liriche "Appassionante" (nella foto), formazione artistica tutta al femminile che dalla sua nascita nel 2020 ha registrato 5 album con all’attivo spettacoli in tutto il mondo. Le loro voci interpreteranno un variegato repertorio composto da arie di opere liriche, canzoni italiane d’autore, successi pop-rock internazionali e un brano originale scritto per denunciare la violenza di genere e lanciare un messaggio di speranza.

"L’assessorato alle pari opportunità – ha sottolineato l’assessore Giovanna Carlettini – in collaborazione con la Fondazione Guido d’Arezzo anche quest’anno ha deciso di omaggiare la cittadinanza con un evento che celebra la Giornata internazionale dei diritti delle donne. Nonostante i progressi fatti specialmente negli ultimi decenni in ogni campo, culturale, politico, professionale, l’8 marzo non è solo una ‘festa’ ma la conferma di quanto sia ancora necessario lavorare per l’obiettivo della parità e contro la violenza sulle donne. Il nostro lavoro va soprattutto in direzione della sensibilizzazione con un occhio di riguardo alle scuole e ai cittadini di domani".

"Con l’assessore – ha aggiunto il direttore della Fondazione Guido d’Arezzo Lorenzo Cinatti – pensavamo da tempo a questo trio al femminile e a rendere Arezzo una sua tappa necessaria. Ci siamo riusciti e grazie al contributo dell’assessorato l’ingresso per il pubblico sarà gratuito. D’altronde, quando si organizza una festa vera, gli amici non si fanno pagare".

L’ingresso (ore 21) sarà libero con prenotazione obbligatoria. Biglietti prenotabili al link https://discoverarezzo.ticka.it/. oppure al Teatro Petrarca.