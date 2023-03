Una domenica a teatro Star Wars con Fartade

Su il sipario su una domenica a teatro. Oggi alle 18 al Teatro di Bucine, va in scena "Vivere nella galassia di Star Wars" consigliato da 12 anni in su. Un tour delle lune e pianeti più incredibili e unici mai immaginati nella saga di Star Wars e quali sono quelli realistici e come sarebbe viverci.

Nell’arco di numerosi film e serie tv, la galassia lontana, lontana a cui ci siamo affezionati, popolata da jedi, sith e mille creature diverse, ci ha fatto conoscere tanti mondi estremi, tra giganti gassosi multicolori a lune coperte di foreste a mondi di lava ad altri cavi all’interno.

Scopriamo insieme quanto sono realistici e come sarebbe davvero viverci.

Appassionato di astronomia, Adrian Fartade nel 2009 ha creato la piattaforma web Link2universe oltre al canale YouTube Link4Universe, dove si occupa delle più recenti scoperte in campo astronomico. È stato ospite in diverse trasmissioni televisive e radiofoniche come Radio Deejay e Rai Radio 2, e ha partecipato al programma C’è spazio, in onda sul canale televisivo Tt2000.

Ha tenuto monologhi sull’esplorazione spaziale in diverse scuole e teatri italiani.

Dal giugno 2022 partecipa al programma di Rai2 Drusilla e l’almanacco del giorno dopo, condotto da Drusilla Foer, nella rubrica L’astronomo del giorno dopo.

Sempre oggi ma alle 16 al teatro di Tegoleto va in scena Cappuccetto rosso e il lupo ri-cucito con la compagnia teatrale 2 di Noi di Sansepolcro teatro per bambini con la regia di Antonella Olivieri.

Prosegue il terzo capitolo della rassegna Esseri Viventi al teatro di Anghiari.

Oggi alle 17,30 c’è All’ombra del Marzocco di Profeti e Toncelli al teatro di Anghiari. Anghiari alla fine degli anni ‘70 e primi anni ‘80. Immagini low-fi straordinarie e inedite per lo più, con la voce recitante di Marco Vannini.

Dall’Istituto d’Arte con gli studenti nigeriani e cinesi, alle majorettes e alla banda, passando per i vicoli dove parlano artigiani di quasi mezzo secolo fa.

Con una voce da Istituto Luce, Vannini intervista personaggi comuni e politici, fissando un momento storico imperdibile per gli abitanti di Anghiari.

Biglietto unico: 5 euro, per informazioni: 368950280.