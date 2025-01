Una convenzione tra Acli e Centro Sport Chimera per il nuoto ad ogni età

Arezzo, 11 ottobre 2021 - Una sinergia per stimolare la pratica del nuoto ad ogni età. Ad averla promossa sono le Acli provinciali che, nel progetto di consolidamento di servizi e convenzioni, hanno stretto un accordo con il Centro Sport Chimera per favorire la fruizione degli spazi del palazzetto del nuoto di Arezzo. Questa nuova collaborazione si inserisce nel percorso avviato dalla dirigenza aclista volto a strutturare una rete con diverse realtà del territorio per fornire opportunità e benefici ai propri soci e ai propri circoli, prevedendo significative forme di vantaggio anche per persone e famiglie gravate da difficoltà economiche. «La nostra intenzione - commenta Luigi Scatizzi, - è di attivare sinergie costruttive capaci di mettere in rete tanti diversi soggetti cittadini. Il palazzetto del nuoto è una struttura di riferimento per la qualità degli spazi e per la proposta, dunque abbiamo ritenuto importante stringere questa convenzione per permettere ai nostri associati di svolgere una benefica attività sportiva e motoria a tariffe agevolate».

La convenzione prevista con il Centro Sport Chimera, soggetto che gestisce l’impianto cittadino di viale Gramsci, è orientata alla formazione di gruppi di utenti a cui dedicare un istruttore per l’organizzazione di corsi di nuoto in orario mattutino. Questa possibilità prevede il coinvolgimento della Federazione Anziani e Pensionati delle Acli e si rivolge soprattutto alla terza età per stimolare una pratica sportiva salutare in un ambiente non traumatico e privo di controindicazioni come la piscina, con le caratteristiche proprie dell’acqua che permettono di svolgere una disciplina adatta ad ogni condizione fisica. Una particolare agevolazione sarà orientata anche verso la possibilità di svolgere allenamenti individuali di nuoto libero, con ogni atleta che potrà cogliere i benefici dell’acqua allenandosi da solo, in un orario mattutino e senza istruttore.

Questa convenzione rientra anche nel processo di prossima costituzione dell’Unione Sportiva Acli provinciale che sarà orientata verso il sostegno e l’organizzazione di attività motorie, ludiche e sportive rivolte a soggetti di ogni età e di ogni condizione, con particolare attenzione alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale. La collaborazione prevede infatti l’affiliazione alla stessa US Acli da parte della Chimera Nuoto, società che svolge attività sportiva al palazzetto del nuoto di Arezzo e alla piscina comunale di Foiano della Chiana, per fornire ulteriori opportunità di incontro e di confronto per i giovani atleti del settore giovanile. «Il palazzetto del nuoto di Arezzo è un patrimonio dell’intera città - aggiunge Valter Magara, presidente del Centro Sport Chimera, - e la convenzione con le Acli è un’ulteriore testimonianza della nostra sensibilità e della nostra attenzione verso le realtà associative del territorio a cui, con grande piacere, mettiamo a disposizione i nostri spazi per favorire una pratica sportiva in sicurezza, con istruttori formati e in ambienti accoglienti».