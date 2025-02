Una, cento, mille curiosità e informazioni utili

Il libro è un amico? Sì, perché c’è nei momenti di solitudine, fa scoprire mondi nuovi, insegna cose che non sapevi e ti può consolare quando sei triste. Come un vero amico, un libro può farti ridere, emozionare, riflettere e, a volte, anche sfidarti a vedere le cose da una prospettiva diversa. È sempre lì per te, pronto a essere sfogliato quando ne hai bisogno.

Documentandoci per scrivere questo articolo abbiamo scoperto tante curiosità sui libri. Il libro più venduto di sempre, escludendo la Bibbia e il Corano, è Don Chisciotte della Mancia di M. de Cervantes, con oltre 500 milioni di copie. Il libro che non si può leggere, Il Codice Serafiniano di L. Serafini, un’enciclopedia illustrata di un mondo surreale, scritta in una lingua completamente inventata! Ancora oggi nessuno ha decifrato il suo alfabeto.

Il libro più pericoloso, Necronomicon, dello scrittore Lovecraft, molti credono che esista davvero e che contenga formule magiche. Il libro che si autodistrugge dopo un certo periodo di tempo, costringendo il lettore a finirlo in fretta! Il libro interamente scritto senza la lettera "e", La disparizione di G. Père. Il libro più lungo del mondo: Alla ricerca del tempo perduto di Proust. Oltre 1,2 milioni di parole! Il libro che puoi mangiare, The Real Cookbook, creato da un’agenzia tedesca. Le pagine sono fatte di pasta fresca e, dopo aver letto la ricetta, puoi letteralmente cuocere e mangiare il libro! Il libro più piccolo al mondo è Teeny Ted di Turnip Town: misura solo 0,07 mm.