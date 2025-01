"Una casa di pazzi" . Su il sipario a Tegoleto

Si alza il sipario della stagione al Teatro Moderno di Tegoleto con il primo appuntamento del 2025. La Rassegna teatrale si aprirà oggi domenica 12 gennaio, alle ore 16, con "Una casa di pazzi" di Roberto D’Alessandro portata in scena dall’Associazione teatrale Le Voci di Dentro di Assisi per la regia di Gianni Bevilacqua.

Sul palcoscenico del Moderno quattro giovani attori con tanta energia: Giacomo Affricani, Susanna Peppoloni, Raffaele Lombardo e Rosaria Becchimanzi. Una commedia brillante in cui si ride, ci si commuove un po’ e si riflette abbastanza.

La stagione del teatro di Tegoleto prosegue il 19 gennaio con lo spettacolo "Maledetta fortuna" di A. Lombardo interpretata dalla Compagnia Teatrale I Mattatori di Rosignano per la regia di Lucia Bonora. Ed ancora il 26 gennaio sarà la Compagnia degli Evasi di Castenuovo Magra a portare in scena "Limone e Caffè" per la regia e adattamento di Simone Tonelli liberamente tratto da "Ancora un attimo "di Massimiliano Bruno. "Un cappello pieno di bugie" è il titolo dello spettacolo di Antonella Zucchini che il 9 febbraio vedrà sul palco il Gruppo Teatrale Sangiovannese di San Giovanni Valdarno per la regia di Lorenzo Castelli.

"C’era una volta il flauto magico" è invece uno spettacolo di Gaia Matteini per grandi e piccini ispirato all’opera di Mozart che andrà in scena il 23 febbraio con gli allievi dei corsi di canto e la collaborazione di Fame Star Accademy di Bianca Mazzullo.

In occasione della Festa della Donna l’8 marzo Apericena con spettacolo della Summer & Winter Company che porta in scena il "Musical dei Musical 3" di Stefano Bennati.

A chiudere il cartellone sarà il 23 marzo il Gruppo di Teatro il Castellaccio di Perugia con "Ladro ma non troppo", spettacolo di teatro per bambini 4/12 anni con adattamento testo e regia di Lucia Zappalorto. Gli spettacoli sono a cura dell’Associazione Culturale Teatrale Gruppo Teatro La Torre, con il contributo e patrocinio del Comune di Civitella in Val di Chiana. Per info e prenotazioni: Associazione Culturale Teatrale Gruppo Teatro La Torre, tel. 377/6695294, 328/3622537, 347/9106834, www.teatromodernotegoleto.it, [email protected].