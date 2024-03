Una biografia di Luis Sepùlveda per la Festa della Donna a Laterina

Arezzo, 07 marzo 2024 – Sabato 9 marzo alle 17:30, nella Sala Consiliare di Laterina, Ilide Carmignani presenterà la sua prima opera narrativa, Storia di Luis Sepúlveda e del suo gatto Zorba (Salani Editore): la biografia del grande scrittore cileno raccontata a Diderot, un gatto bibliotecario simpaticissimo, nato dalla fervida fantasia dell’autrice. Laterina Pergine Valdarno – Il Comune di Laterina Pergine Valdarno, nell’ambito della Giornata Internazionale della Donna, ha organizzato per sabato 9 marzo a Laterina, presso la Sala Consiliare di Palazzo Guinigi, la presentazione di Storia di Luis Sepúlveda e del suo gatto Zorba (Salani Editore) di Ilide Carmignani, una delle traduttrici più importanti dell’attuale panorama letterario. Una vita avventurosa come poche quella dell’autore di Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, e narrata come una favola dolce e forte in questo romanzo.

Un libro per grandi e piccoli, delizioso e picaresco, semplice e nello stesso tempo complesso. L’incontro sarà aperto da un intervento dell’Assessora alla Cultura di Laterina Pergine, Alessandra Chighine, che ha fortemente caldeggiato questo evento, nato con la collaborazione delle Auser di Laterina e di Pergine. Presenterà il libro e coordinerà l’incontro Paola Prizzon, responsabile Auser Cultura Valdarno. Maria Morano porterà i saluti dell’Auser di Laterina. I Gruppi di lettura di Rosetta (Casanuova) e della Biblioteca Comunale di Pergine leggeranno alcuni brani del libro. Ilide Carmignani ha tradotto tutta l’opera di Luis Sepulveda, e sta traducendo per Adelphi quella di Roberto Bolaño, oltre a romanzi, tra gli altri, di Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar.

Vincitrice del premio di Traduzione Letteraria dell'Instituto Cervantes, da sempre Carmignani si dedica con passione a far conoscere il lavoro del traduttore, sia attraverso seminari, conferenze e scritti, sia curando gli eventi sulla traduzione del Salone del libro di Torino. Una biografia del grande scrittore cileno raccontata a Diderot, un gatto bibliotecario simpaticissimo, nato dalla fervida fantasia dell'autrice. L'incontro è a ingresso libero e fino ad esaurimento posti.