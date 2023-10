Un weekend a tutto stufato. Torna il festival del gusto. Ristorante diffuso in città

di Marco Corsi

Lo scorso anno, alla prima edizione, furono messi sul piatto 800 kg di stufato, con più di 10.000 visitatori. Un successo talmente imprevisto che ci furono difficoltà nell’approvvigionamento della materia prima. Quest’anno si punta a fare ancora meglio e l’organizzazione è stata calibrata in modo che non ci siano criticità. Il prossimo week end si trasformerà in un grande ristorante diffuso grazie al MyStufato food & fun festival, progetto nato per valorizzare il prodotto tipico della tradizione sangiovannese. Due giornate a metà fra street food e social dining. Ogni ristorante servirà un menù dedicato a prezzi popolari che ne creerà l’identità. Ci sarà poi un market di oltre 30 espositori selezionati di artigianato, vintage e handmade e, a fare da colonna sonora al festival e in ogni angolo del centro storico , musica live, vinili, dj set e buskers. Ma anche attrazioni, attività e giochi per i più piccoli. L’iniziativa, presentata ieri mattina, vede la regia della Pro Loco, con il contributo e il patrocinio del Comune e il sostegno di Banca Valdarno. "Quando è nato Mystufato, un anno fa, era nelle nostre intenzioni realizzare una manifestazione che, partendo dalle ricette della tradizione, rivisitate in chiave moderna ed attuale, avesse poi una dimensione largamente popolare in grado di attrarre tante persone nella nostra cittadina. Una scommessa vinta", ha detto il sindaco Vadi. "Il fulcro della manifestazione – ha poi spiegato Massimo Pellegrini, presidente della Pro Loco – è il nostro stufato alla sangiovannese, con ristoranti diffusi che rispetteranno la tradizione o rileggeranno la ricetta in maniera diversa e originale. Un festival che porta in centro cibo, musica, arte, giochi e tante etichette di vino da tutta Italia per scoprire il miglior abbinamento con il piatto".

Come ha ricordato il curatore del festival Marco Talladira, saranno poi coinvolti oltre 60 artisti in due giorni fra musicisti, artisti di strada, buskers e artigiani. La preparazione dello stufato ha un ingrediente segreto: il drogo, la miscela di spezie che gli stufatari e le drogherie mantengono celata. La ricetta prevede inoltre che la carne di vitello debba essere quella del muscolo della zampa anteriore, in modo da differenziare lo stufato dal comune spezzatino.