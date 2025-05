Un villaggio per ospitare i più fragili. Le storie negli eventi del weekend

di Matteo Marzotti

Sarà la speranza il filo conduttore, il tema principale, quello attorno al quale ruoterà la festa organizzata dall’associazione Arca che come ogni estate anima il centro storico . Appuntamento sabato e domenica con una serie di eventi e momenti di incontro a cura dell’associazione che è vicina ai più fragili nel tentativo di costruire un "villaggio" accogliente dove crescere insieme, grandi e piccoli, tutti unici e tutti diversi per caratteristiche e storia personale. E proprio le storie e il tema della speranza sarà al centro dell’appuntamento in programma sabato alle ore 18 quando i giovani della cooperativa La Paranza di Napoli porteranno la propria esperienza. "Sentirete come loro, i giovani di uno dei quartieri di Napoli più difficili, come il Rione Sanità, hanno dato nuova vita e, quindi, speranza, a tutto il quartiere creando amicizie, lavoro, rendendolo vivibile e fruibile ai napoletani e ai numerosi turisti che da tutto il mondo oggi lo visitano apprezzandone la storia e la bellezza" spiegano gli organizzatori. La Paranza, nata circa 20 anni fa, è la realtà che oggi gestisce le catacombe di Napoli e che si pone come obiettivo il riscatto del rione Sanità attraverso la valorizzazione del suo patrimonio storico-artistico-archeologico, offrendo ai giovani un’opportunità di riscatto e sviluppo. Nella festa tanti spazi per bambini e ragazzi, tutti luoghi per divertirsi, stare insieme ed incontrarsi.

Nel programma del sabato a partire dalle 15.30 anche lo spazio giochi con un’area a cura di Decathlon e un’altra con i quartieri della Notte del Conte Baldovino che permetteranno a tutti i partecipanti di conoscere e apprendere giochi della tradizione. Quindi alle 19 la cena con panini gourmet e la possibilità di seguire la finale della Champions League. Domenica appuntamento dalle 15.30 in poi. I laboratori creativi, giochi da tavolo e ancora lo spazio sport a cura di Decatlhon saranno le attività principali seguite alle 17.30 dalla premiazione del concorso "Tutti per uno... uno per tutti" a cura della Croce Rossa . Alle 18 l’agrisfilata degli spaventapasseri e alle 19.30 la cena contadina a cui seguirà lo spettacolo di canto e ballo popolare a cura della compagnia teatrale Bucchero.