Un viaggio tra sapori e tradizioni. Il Brasile ‘invade’ il Mercato Europeo

Al via oggi il Mercato Europeo di San Giovanni, pronto a colorare viale Diaz con profumi, sapori e tradizioni provenienti da dodici nazioni, offrendo ai visitatori un viaggio multisensoriale tra gastronomia e artigianato internazionale. Organizzato da Confesercenti Arezzo, l’evento vedrà la partecipazione di 34 operatori internazionali. L’inaugurazione ufficiale è in programma alle ore 18, con il tradizionale taglio del nastro. Il mercato resterà aperto fino a mezzanotte e proseguirà da venerdì a domenica con orario continuato dalle 10 alle 24. Nato negli anni ’90 come esperienza di promozione culturale e commerciale, il Mercato Europeo si è affermato come uno degli appuntamenti più apprezzati del Valdarno. Quest’anno, fra le novità, spiccano l’arrivo della cucina brasiliana e messicana, lo street food locale, i dolci tipici di paesi come Ungheria, Olanda e Romania e una ricca selezione di specialità italiane.

L’edizione 2025 vedrà inoltre l’introduzione di eventi collaterali: sabato 17 maggio alle ore 18 si esibiranno le ballerine brasiliane Sabor du Brasil, mentre domenica 18 dalle 10 alle 19 si terrà un laboratorio di educazione alimentare a cura della Banda dei Piccoli Chef, con la dottoressa Barbara Lapini. Sempre domenica, Corso Italia ospiterà un mercatino di produttori agricoli e artigianato creativo. Durante la manifestazione, i negozi del centro storico rimarranno aperti. Per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento, il Comune ha predisposto modifiche alla viabilità e alla sosta. Dalle ore 6 di stamani fino alla stessa ora del 19 maggio, viale Diaz sarà chiuso al traffico e alla sosta nel tratto tra Corso Italia e la Strada Regionale 69. Solo i veicoli autorizzati potranno accedere, e solo in orario mattutino (dalle 1 alle 9). In via Vittorio Veneto e Lungarno Risorgimento saranno vietati transito e sosta negli stessi giorni, con riserva per i veicoli degli espositori. I residenti con permesso ZTL potranno usufruire gratuitamente delle aree di sosta a pagamento vicine, esponendo il contrassegno.

Sono previste inoltre deviazioni e obblighi di direzione nelle giornate di maggiore afflusso (sabato 17 e domenica 18 maggio), mentre Corso Italia potrà essere temporaneamente trasformato in senso unico con direzione Firenze-Arezzo. Un’ordinanza sindacale stabilisce infine il divieto di vendita e consumo di bevande in vetro o lattina nell’area dell’evento. Saranno consentite solo confezioni rigide. Per i visitatori, sono consigliati i parcheggi nelle vie adiacenti: via Vittorio Veneto, via della Costituzione, via Lavagnini, via Martiri della Libertà e via 2 Giugno, dove è disponibile anche un parcheggio a disco orario.