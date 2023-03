Un tessuto corporeo prezioso quanto complesso La composizione, i gruppi diversi, il ruolo del plasma

Il sangue è composto per il 55% da una parte liquida, il plasma, e per il restante 45% da globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. I globuli rossi trasportano ossigeno e anidride carbonica alle varie parti del corpo; i globuli bianchi ci difendono dalle infezioni; le piastrine hanno una funzione importante nei processi di coagulazione.

La presenza degli antigeni A e B sulla superficie dei globuli rossi e dei conseguenti anticorpi nel sangue determina i vari gruppi sanguigni: A, B, 0 (i cosiddetti “donatori universali”, che però possono ricevere solo sangue del gruppo 0), AB (i “riceventi universali”). La compatibilità o meno del sangue dipende anche dalla presenza di un altro antigene, il fattore Rh.

Il plasma è un liquido giallo formato da acqua e varie sostanze, tra cui lipidi, ormoni, proteine e anticorpi.

È una grandissima risorsa: viene utilizzato per estrarne proteine che alcuni pazienti non riescono a produrne da soli e per sviluppare la ricerca farmaceutica e immunologica.

Nel caso della donazione di plasma (plasmaferesi) in circa quaranta minuti il macchinario usato per il prelievo estrae il sangue intero, lo centrifuga, quindi reimmette la sola parte corpuscolare nell’organismo del donatore.