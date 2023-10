"Un Tau per le Vie di Francesco a Sansepolcro: il concorso di pittura per Natale".

"Un Tau per le Vie di Francesco": è il nome del concorso di pittura che, a due mesi esatti dall’inizio della parentesi natalizia, arricchirà l’offerta della Mostra di Arte Presepiale di Sansepolcro, la cui quarta edizione è praticamente in fase di allestimento. Gli organizzatori hanno dunque pensato di regalare un altro evento di qualità, aggiungendo questo inedito concorso, che intende stimolare le tradizioni e le potenzialità del territorio percorso da San Francesco di Assisi. Promotori di questa iniziativa sono l’Accademia Enogastronomica della Valtiberina, organizzatrice della Mostra Presepiale e la Compagnia Artisti di Sansepolcro, da anni presente anch’essa nel periodo delle festività di fine anno. Il Serafico di Assisi è stato colui che ha inventato il presepe a Greccio, paesino dell’appenino laziale in provincia di Rieti, tre anni prima della sua morte, il 25 dicembre 1223. Grande l’entusiasmo da parte di Michele Foni, presidente della Compagnia Artisti di Sansepolcro: "Quando mi è stato proposto questo progetto, mi sono subito entusiasmato – ha detto – vista la stima che nutro nei confronti degli organizzatori della Mostra di Arte Presepiale, che in pochi anni hanno realizzato un evento di grande spessore e per il fatto che nel periodo natalizio ci sarà un forte profumo di arte e cultura. Questa mostra tematica infatti si andrà ad aggiungere alla Collettiva di Arte Varia, che la Compagnia Artisti tiene oramai dal lontano 1996". Al concorso di pittura potranno partecipare tutti coloro che amano l’arte e le opere dovranno rappresentare immagini relative al Tau, il simbolo dei Cammini di Francesco, in tutte le sue interpretazioni, forme e declinazioni. Le opere, una volta terminato il concorso, saranno esposte, in maniera permanente, all’interno del Museo di Arti e Mestieri. Un’iniziativa meritoria, quindi, che connoterà ancora di più nel segno dell’arte il prossimo Natale nella città biturgense, perché gli artisti del prese e quelli del pennello si ritrovano uniti in un unico e grande comune denominatore: la figura di San Francesco di Assisi, quando peraltro siamo alla vigilia dei grandi anniversari che lo riguardano: l’800esimo delle stigmate nel 2024 e l’800esimo della morte nel 2026.