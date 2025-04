Un sistema di idropompe per nutrire le aziende

Con Distretto Irriguo 8 si intende un invaso artificiale costruito in collina presso la frazione di Montecchio Vesponi sul territorio di Castiglion Fiorentino e riceve le sue acque direttamente da Montedoglio attraverso linee di adduzione formate anche da gallerie sotterranee; è entrato in funzione a marzo 2024. È formato sia dal laghetto artificiale che dalle condotte che portano l’acqua alle idropompe installate nel territorio, direttamente nei terreni delle aziende agricole. Composto da 4.300 metri di tubi, articolato in 5 nodi e dotato di 6 misuratori di portata e pressione, il Distretto Irriguo 8 nasce con 20 punti di consegna per servire una superficie irrigabile di circa 200 ha . Il progetto è stato presentato nel 2018 e, dopo infiniti tempi dovuti anche alla burocrazia, si è concluso nel 2023: l’Ente Locale ne ha fatto richiesta e il Consorzio ha presentato il progetto accedendo a fondi del Programma di Sviluppo Rurale e a fondi regionali per oltre 2 milioni. In Valdichiana ci sono altri 5 distretti e se ne stanno realizzando altri. L’acqua di Montedoglio, diga dalla capacità di circa 192 milioni di mc, costa alle aziende agricole dai 30 ai 40 cent/mc. Abbiamo capito che i distretti per l’irrigazione sono indispensabili per migliorare la qualità dell’agricoltura ma soprattutto per il risparmio energetico, per una migliore cura dell’ambiente e per il risparmio idrico nella lotta contro i cambiamenti climatici. Il progetto è anche prova che se si mettono insieme le energie e la volontà le cose si possono realizzare.