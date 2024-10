Un pomeriggio di consulenze gratuite sui disturbi specifici dell’apprendimento

Arezzo, 7 ottobre 2024 – Un pomeriggio di consulenze gratuite per famiglie, scuole e studenti per conoscere i Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

L’appuntamento è in programma giovedì 10 ottobre al centro per l’età evolutiva Futurabile dell’Istituto di Agazzi che, in occasione della Settimana Internazionale della Dislessia 2024, porrà le professionalità e le esperienze della propria equipe a disposizione dei cittadini per informare e sensibilizzare su disturbi quali dislessia, disortografia, discalculia e disgrafia.

Gli incontri saranno ospitati dagli ambulatori in via Chiarini 77, con orario dalle 14.00 alle 19.00, e saranno tenuti su prenotazione dalla dottoressa Francesca Allegria (psicologa e psicoterapeuta) e dalla dottoressa Paola Fornaini (neuropsicologa).

Futurabile è un centro accreditato dalla Regione Toscana per il rilascio di certificazione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, con un’equipe che è stata tra le prime in terra d’Arezzo ad essere riconosciuta per questo servizio in virtù di un approccio multidisciplinare con diagnosi effettuata attraverso l’osservazione clinica e la somministrazione di test a partire dalla primissima infanzia.

La diagnosi precoce di questi disturbi risulta di fondamentale importanza per strutturare tempestivi interventi di abilitazione e riabilitazione insieme alla famiglia e alla scuola attraverso percorsi didattici personalizzati a sostegno dell’apprendimento.

La giornata di consulenze prevista per il 10 ottobre, dunque, configurerà un’opportunità di approfondimento del tema attraverso l’ascolto e il confronto con famiglie e insegnanti per sensibilizzare verso la dislessia e gli altri disturbi, per fornire informazioni utili per riconoscerli e per condividere le modalità per un’eventuale valutazione finalizzata al conseguimento di una certificazione DSAp che attesta la presenza degli stessi disturbi e il diritto ad avvalersi delle misure previste dalle disposizioni di legge. Per prenotare l’appuntamento è necessario contattare il numero 0575/91.51.100.