Un Parco nazionale di vallata. Arriva la proposta dal comitato

SANSEPOLCRO

"Il Parco che non è". Venerdì 26 gennaio alle ore 17,30, il centro congressi "La Fortezza" di Sansepolcro ospiterà l’incontro su questo tema, organizzato dal comitato promotore del Parco Nazionale Catria, Nerone e Alpe della Luna, in collaborazione con Fondazione Progetto Valtiberina. L’incontro, aperto alla cittadinanza, ha lo scopo di aprire un dibattito pubblico relativo alla proposta, già in essere da alcuni anni, di istituire un parco nazionale che comprenda le aree interne dell’Appennino, ovvero il territorio dell’Alta Valle del Tevere, dell’Alta Umbria e delle vallate marchigiane del Metauro, del Candigliano, del Burano e del Sentino. L’istituzione del parco nazionale si configura come un progetto di sviluppo socio-economico basato sulla ricchezza di questi particolari luoghi: natura, paesaggio, patrimonio storico-architettonico, tradizioni locali e gastronomia tipica. L’Italia è chiamata dall’Unione Europea ad aumentare di oltre il 10% le zone di tutela ambientale: il Catria, il Nerone, l’Alpe della Luna, insieme alla altre emergenze che sono la Foresta di Pietralunga, il Monte Petrano e il Monte Strega, sono un’occasione imperdibile per mettersi al passo con i tempi e affrontare quei grandi temi che su scala internazionale sono il contrasto ai cambiamenti climatici e la conservazione della biodiversità e che su scala locale si abbinano alla reale e duratura valorizzazione dei territori che adesso sono marginali ma che con il parco nazionale diventerebbero di interesse prioritario.

L’incontro sarà quindi l’occasione per approfondire i vari punti della proposta alla presenza di importanti rappresentanti degli Enti Parco già esistenti. Ad aprire i lavori sarà David Gori, presidente della Fondazione Progetto Valtiberina e il ruolo di moderatore sarà affidato a Daniele Zavalloni, consigliere del parco nazionale di Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna; a presentare il progetto del parco nazionale sarà invece il presidente del comitato promotore, Giovanni Paci. Sono previsti gli interventi di esperti del settore: Fausto Giovanelli, Andrea Gennai, Franco Finelli, Federico Varazi e Fiammetta Piras. Chiuderà il convegno Luca Santini, presidente di Federparchi, la federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali.