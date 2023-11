Un nuovo corso col bassista di Pupo con Proxima Music

Un nuovo corso di basso e contrabbasso elettrico per Proxima Music. La scuola aretina ha ampliato la propria proposta didattica con l’avvio della collaborazione con Roberto Tiezzi, storico bassista di Pupo, che permetterà di sviluppare l’insegnamento musicale in generi contemporanei quali pop, rock o jazz. Le lezioni prenderanno il via da lunedì 13 novembre con giornate di prova rivolte ad aspiranti bassisti a partire dagli otto anni d’età che, ospitate nella sede di Proxima Music in via Severi, forniranno l’opportunità di conoscere il docente, vivere un primo approccio allo strumento e suonare le prime note. Il corso di Tiezzi permetterà agli allievi di studiare con un docente che vanta un’esperienza musicale maturata sui palchi di tutto il mondo, al fianco di grandi esponenti della musica leggera italiana. Dal 1992, infatti, è bassista professionista all’interno della band di Pupo con cui ha inciso tre album e partecipato a tour in ogni continente, inoltre è fondatore della Ballantine Band e ha suonato per artisti quali Aleandro Baldi, Sasha Torrisi dei Timoria e Iskra Menarini che per vent’anni è stata la corista di Lucio Dalla. La costante formazione in seminari e lezioni tenuti da docenti di spessore nazionale ha trovato espressione nell’insegnamento con la volontà di trasmettere la passione e la tecnica bassistica a bambini, ragazzi e adulti. Il corso di Proxima Music permetterà di vivere un percorso dai primi accordi fino all’ingresso in una vera e propria band di cui il basso è un elemento irrinunciabile, acquisendo padronanza di questo strumento elettrico a quattro corde in modo completo, dinamico e tra vari stili per arrivare a suonare ogni brano. Le lezioni individuali con Tiezzi potranno, infatti, trovare seguito e concretizzazione con il progetto "Band Lab" volto alla formazione di nuovi gruppi musicali costituiti da allievi della scuola aretina per permettere di suonare insieme e di vivere esperienze collettive. Per info: www.proximamusic.academy.