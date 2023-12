"Un messaggio per babbo Natale" alla Casa sull’Albero

Natale Off alla libreria La Casa sull’Albero di Arezzo con un mese di dicembre ricco di appuntamento per bambini. Oggi mercoledì 20 dicembre alle 17 per bambini dai 6 anni e alle 18,15 per bimbi da 3 anni, c’è "Un messaggio per babbo Natale" con Ilaria Gradassi. Avete già scritto la vostra letterina a Babbo Natale? Lui ha molti aiutanti, otto renne e molti segreti ma... non ha uno smartphone. Se vuoi contattarlo servono carta, inchiostro, una busta da lettera e la giusta affrancatura. Destinazione: Lapponia! Solo su prenotazione, posti limitati.

Domani giovedì 21 alle ore 17 per bambini dai 3 anni c’è "Chi è Babbo Natale?" Come fa Babbo Natale a passare dal camino? A consegnare tutti i regali solamente in una notte? E soprattutto cosa fa quando non lavora? Un libro ed un atelier ogni volta diverso per scoprire aneddoti, curiosità e leggende legate all’uomo barbuto più amato dai bambini, su prenotazione.

Venerdì 22 dicembre alle ore 18 appuntamento con un incontro per gli adulti, in libreria ci sarà la presentazione de "I bambini si rompono facilmente" con l’autrice Silvia Vecchini, modera Ilaria Gradassi. A seguire brindisi di auguri. Incontro gratuito, prenotazione consigliata.