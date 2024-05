Un esercito di candidati. Quote rosa al 40 %. Il record di Cortona. Le sfide al femminile

di Matteo Marzotti

AREZZO

Oltre 850 candidati (854 per la precisione) in cerca del maggior numero possibile di preferenze, o almeno di quelle necessarie per entrare in consiglio comunali. Almeno 59 candidati alla carica di sindaco, supportati da 69 tra liste civiche e partiti. Ecco i numeri delle prossime elezioni quando mancano poco più di 10 giorni all’apertura dei seggi elettorali. Ma i numeri e le curiosità del voto non si fermano qui. Già perchè, per gli amanti delle statistiche, dei 59 candidati a sindaco solo 14 sono donne tra chi cerca la conferma (Roberta Casini, Eleonora Ducci, Maria De Palma, Valentina Vadi, Valentina Calbi, Ilaria Mattesini) e chi invece cerca un primo mandato (Silvia Rossi, Sara Baldetti, Verusca Castellani, Cinzia Santoni, Laura Paolini, Lisa Vannelli, Alice Vieri, Mirella Ricci).

Sul fronte degli aspiranti consiglieri comunali il record di candidati spetta decisamente a Cortona dove sono ben 145 i nominativi in corsa divisi tra 30 a supporto del sindaco uscente Meoni (due liste civiche), 43 con Nicola Carini esponente del centrodestra, 44 con Andrea Vignini sostenuto dal centrosinistra, 13 con Sara Baldetti e 15 con Verusca Castellani. Solo - si fa per dire - 132 candidati per il consiglio comunale di San Giovanni Valdarno. In questo caso sono 56 a supporto di Lisa Vannelli, 47 per il sindaco uscente Valentina Vadi, 13 per il candidato del centrodestra Vittorio Tinagli e 16 per Alice Vieri.

Ma d’altronde Cortona e San Giovanni Valdarno sono i due Comuni che superando la soglia dei 15mila abitanti possono prevedere anche il turno di ballottaggio qualora nessuno dei candidati in campo dovesse raggiungere il quorum del 50 più uno per cento al primo turnoIn tal caso due settimane dopo si tornerà al voto per scegliere solo tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Ma statistiche e previsioni a parte tornando ai numeri ecco un altro dato riferito alle quote rosa ed è quello legato sempre ai consiglieri comunali. Degli 854 nominativi meno della metà è rappresentato da donne. Per la precisione la corsa al consiglio comunale delle 26 realtà chiamate al voto comprende 502 uomini e 352 uomini. Una soglia del 41 per cento circa insomma. Poi ovviamente ci sono casi particolari.

Vedi Chitignano - realtà che conta 860 abitanti circa- dove la sfida alla fascia tricolore è tutta rosa tra il sindaco uscente Valetina Calbi e la sfidante Cinzia Santoni. In questo caso l’elezione dell’8 e 9 giugno poterà immediatamente alla proclamazione del primo cittadino.

Poi c’è l’esempio di San Giovanni Valdarno dove Tinagli correrà contro il sindaco uscente Valentina Vadi, e le sfidanti Lisa Vannelli e Alice Vieri.