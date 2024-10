Un corso per diventare volontari ospedalieri. I prossimi appuntamenti

Al via ieri i cinque appuntamenti, della durata di due ore ciascuno, per diventare volontari ospedalieri. Il corso gratuito, "Imparare per aiutare", organizzato da Avo in collaborazione con Asl si tiene nei locali dell’aula di formazione del San Donato. Un corso durante il quale, grazie alla presenza dei professionisti sanitari e non solo, gli aspiranti volontari potranno apprendere gli strumenti e le modalità per interagire con i pazienti.

La seconda lezione il 21 ottobre poi altri appuntamenti il 24, 25 e 30 ottobre.