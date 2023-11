Un convegno per l’anniversario dei bombardamenti su Arezzo

Una doppia iniziativa per ricordare l’ottantesimo anniversario dei bombardamenti su Arezzo. Tra il novembre del 1943 e il maggio del 1944, la città fu sottoposta a dieci attacchi aerei che causarono 179 morti, 325 feriti e ingenti danni al centro storico, dunque l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra ha scelto di commemorare questo anniversario attraverso l’istituzione di una giornata in memoria dei caduti civili in quel drammatico semestre di sangue. Il cuore sabato 2 dicembre con l’intitolazione di un Largo alle Vittime Civili di Guerra, nell’esatta data del più cruento bombardamento su Arezzo con ben due incursioni al mattino e alla sera. "Ottant’anni fa - commenta Ulisse Domini, presidente dell’Anvcg - la città di Arezzo e, in generale, la provincia venivano sottoposte a una serie di bombardamenti con pochi pari nel centro Italia che hanno comportato vittime e danni. La volontà è di ricordare quei fatti e di onorare la memoria di tutti i civili che persero la vita, con una giornata da ripetere ogni anno per ripercorrere le fasi che, dalla distruzione, hanno accompagnato alla rinascita per un futuro di pace". La cerimonia del 2 dicembre rappresenterà una data storica per l’Anvcg in virtù dell’intitolazione alle Vittime Civili di Guerra del largo nella rotonda tra via Arno e via Duccio di Boninsegna dove si trova il monumento in memoria proprio delle vittime civili di guerra della provincia di Arezzo. L’intitolazione sarà anticipata da un convegno alle 9.30 di oggi nella Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo dal titolo "1943-2023: 80° anniversario dei bombardamenti di Arezzo. Dalla distruzione alla rinascita per un futuro di pace" che fornirà l’occasione per ricostruire i devastanti impatti della Seconda Guerra Mondiale sulla popolazione locale e per ricordare il dramma dei bombardamenti. Docenti, studiosi, istituzioni e Anvcg si rivolgeranno agli alunni delle scuole per far emergere le vicende delle vittime civili di guerra e per affermare i valori della pace.