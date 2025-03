Un concorso a premi per le scuole medie sulla paura della guerra

Un concorso a premi per le scuole medie per stimolare una riflessione sulle conseguenze delle guerre e sugli stati d’animo collegati alle guerre. L’iniziativa, dal titolo "La paura: hai paura della guerra?", è promossa dall’Anvcg - Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra della Toscana in collaborazione con la sezione dell’Anvcg di Arezzo con l’obiettivo di far emergere tra le giovani generazioni una consapevolezza critica sulla fragilità della pace e sull’attualità dei conflitti tuttora in corso, stimolando una riflessione sull’importanza delle azioni individuali per procedere verso un futuro di giustizia, diritti e solidarietà.

Il concorso, a partecipazione gratuita, è aperto esclusivamente agli studenti delle scuole secondarie di primo grado che potranno presentare lavori personali, di gruppo o di classe entro le 12 di lunedì 24 marzo, prevedendo premi in buoni per materiale scolastico con cui valorizzare i migliori elaborati. "La paura: hai paura della guerra?", riporta la presentazione del contest, "La guerra porta con sé paura, distruzione e incertezza. Ma cosa significa davvero temerla? È il timore per il futuro, per la perdita delle persone care, per la fine della pace?".

L’invito dell’Anvcg è dunque a interrogarsi su questi temi e a raccontare timori e paure collegati alla guerra come possibilità concreta alla luce delle attuali situazioni di instabilità e non solo come un ricordo del passato, realizzando un testo, un video, un elaborato grafico o fotografico. La conoscenza e la riflessione sulle conseguenze del fenomeno bellico, infatti, sono ritenute basilari per gettare le basi per una futura generazione di "costruttori di pace".

Il concorso si svolgerà in due fasi, prendendo il via a livello provinciale con l’individuazione e la premiazione dei tre migliori elaborati presentati dalle scuole del territorio che riceveranno buoni tra 150 e 200 euro. La conclusione in un confronto tra i primi classificati di tutte le province. Info 0575/21.790 o [email protected].