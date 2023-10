Un cocker da cerca campione mondiale

Cortona celebra un nuovo campione mondiale. Questa volta si tratta di Larry del Bona, uno splendido esemplare di Cocker Spaniel Inglese che si è appena aggiudicato la vittoria ai campionati del mondo di "Cerca". Larry e il suo padrone Mirko Valentini sono stati ricevuti con tutti gli onori in Comune per complimentarsi ufficialmente del successo ottenuto. Al cocker e al suo proprietario è stata consegnata una targa di riconoscimento dal sindaco Luciano Meoni e dall’assessore allo sport, Silvia Spensierati. Il successo è avvenuto sabato scorso al 43° Campionato del Mondo Cinofila di Sant’Uberto in Slovacchia, dove il cortonese Mirko Valentini, insieme a Norman Rota e Marco Perfigli hanno vinto i premi più importanti delle categorie squadre e individuale, specialità "Cerca". rtona.