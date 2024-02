Un campo da calcetto. Il ricordo per Enrico

Enrico, ieri, avrebbe compiuto 30 anni. Avrebbe, perché il destino crudele ha spezzato per sempre la sua esistenza il 28 ottobre del 2014. Aveva 20 anni e una vita davanti. Un incidente stradale alle porte di Figline ha stroncato i suoi sogni. Ma da quella tragedia i genitori, Anna e Doriano e gli amici hanno trovato la forza di costituire un’associazione, Il Sorriso di Enrico, che si è posta un grande obiettivo: realizzare un centro sportivo in suo nome a Vaggio, nel territorio del comune di Castelfranco Piandiscò. Il ragazzo era infatti un grande appassionato di calcio, come molti suoi coetanei e l’idea è stata quella di dar vita ad un luogo di sport e di aggregazione. Siamo arrivati ad uno step decisivo. I lavori della prima fase si sono conclusi: un campo di calcetto, gli spogliatoi, il punto ristoro, l’area esterna. L’inaugurazione nel giro di qualche settimana. Si passerà poi alla seconda fase dei lavori, che comprendono la realizzazione di due campi da padel. Taglio del nastro, in questo caso, previsto a maggio. L’intero progetto prende il nome di "Spazio Vaggio – sport e non solo…" . Nella redazione del piano si è tenuto conto degli elementi già presenti nella zona, importanti per la fruizione, quali il percorso accessibile di collegamento tra Via Emilia e Via Liguria ed il fontanello con le panchine adiacenti Via Emilia. Tanti soldi sono stati raccolti con il crowdfunding, il cosiddetto finanziamento collettivo. Molte, poi, le iniziative organizzate dall’associazione per raccogliere fondi. E’ stato poi necessario un finanziamento. Il sogno di Enrico, adesso, è vicino ad essere realizzato e i lavori, che hanno subito rallentamenti a causa del Covid e al reperimento delle materie prime, con costi notevolmente lievitati, si stanno per concludere.

Marco Corsi