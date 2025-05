Un calice pieno di solidarietà. La raccolta fondi per il Meyer. Chef Pappagallo testimonial

Vino e solidarietà in un connubio perfetto: il Valdichiana Village ha presentato ieri mattina la terza edizione di Anteprima Cantine Aperte per il Meyer, che si svolgerà sabato 17 maggio, dalle 17 alle 20. L’iniziativa è nata tre anni fa con uno scopo ben preciso: sostenere la Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze nei suoi progetti per i bambini e le famiglie. Quest’anno si arricchisce della presenza dei Movimenti Turismo del Vino di Umbria ed Emilia Romagna, che affiancheranno per la prima volta quello toscano durante l’evento e hanno aderito con entusiasmo alla causa solidale.

Ad arricchire l’offerta delle cantine ci sarà anche un personaggio di primo piano nella scena gastronomica italiana: lo chef Luca Pappagallo, amatissimo dal pubblico, che ha scelto di abbracciare il progetto condividendone spirito e valori e diventando ambasciatore. Il ‘cuciniere curioso’ come ama definirsi, contribuirà all’iniziativa di charity con un esclusivo show cooking alle 16.30, prima delle degustazioni. Alla presentazione, oltre al center manager di Valdichiana Village Riccardo Lucchetti, ai presidenti delle delegazioni regionali del Movimento Turismo del Vino, rispettivamente Anastasia Mancini per la Toscana, Giovanni Dubini per l’Umbria e Silvia Lambertini per l’Emilia Romagna, ha partecipato anche la presidente nazionale Violante Gardini Cinelli Colombini e soprattutto Emmanuele Bittarelli, responsabile comunicazione ed eventi della Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer.

"Anteprima di Cantine Aperte è cresciuta nel tempo e siamo contenti che questa terza edizione sia ancora più ricca e piena di novità – ha dichiarato Lucchetti –. Fin da subito abbiamo avviato queste attività a scopo benefico, a supporto del Meyer. È un evento di cui siamo orgogliosi che racchiude in sé tante componenti: ci sono le eccellenze del territorio con il vino, c’è la solidarietà con il supporto all’ospedale pediatrico che dura da anni e c’è la piacevolezza dell’ambiente e l’intrattenimento che arricchiamo con la presenza quest’anno dello chef Pappagallo". Il Village si conferma quindi sempre più punto di riferimento per esperienze che coinvolgono i sensi e i valori, un luogo dove lo shopping si accompagna alla cultura del gusto, alla bellezza del paesaggio e a un impegno concreto verso la comunità.

Per il terzo anno l’iniziativa è rivolta a sostegno di un progetto del centro pediatrico d’eccellenza: "È un evento importantissimo che ci consente di raccogliere fondi per il nostro progetto ’Accoglienza Famiglie’ a spiega il rappresentante dell’ospedale fiorentino Emmanuele Bittarelli – Abbiamo chiuso il bilancio 2024 proprio in questi giorni e sono 674 le famiglie che hanno beneficiato di un alloggio gratuito per poter stare a fianco dei loro bambini durante il ricovero, perché magari arrivavano da lontano e avevano difficoltà ad affittare un appartamento a Firenze. Gli eventi di raccolta fondi sono tantissimi per fortuna, questo è uno dei tanti ma di qualità, e speriamo che anche quest’anno dia dei buoni frutti e sicuramente ci sarà modo di tornare anche il prossimo anno", conclude.

L’anima solidale dell’iniziativa incontra il piacere. Sabato 17 maggio i visitatori potranno trovare molto più di una semplice degustazione di etichette selezionate, immergendosi invece in un’esperienza coinvolgente a tutto tondo. "L’anteprima di Cantine Aperte ha una causa grande e importante alla base, che conosco personalmente anche da mamma – ha sottolineato la presidente nazionale del Mtv, Violante Gardini Cinelli Colombini – e sono onorata che finalmente siamo riusciti a coinvolgere tre delegazioni regionali per promuovere la qualità del vino, la qualità del fashion e l’impegno sociale. Ci tengo, infine, a ringraziare per il suo supporto fondamentale l’Associazione italiana sommelier delegazione Arezzo".