Un brindisi con "Teresina". Il vino è firmato Jovanotti

di Serena Convertino

CORTONA

"Oggi è un gran giorno perché sviniamo il nostro vino, il Teresina!". Inizia così il video di Jovanotti, che ha annunciato ai suoi seguaci su Instagram la sua nuova avventura: la produzione di vino. Dalle uve dei vigneti della sua tenuta di Cortona, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ricaverà infatti un vino intitolato alla figlia Teresa. Come spiega nel video un collaboratore dell’avventura vinicola della star cortonese, il raccolto ottenuto è di 25 quintali di uva che potrebbero fruttare circa 18 quintali di vino. Con l’aiuto della cantina di Montevertine, specializzata nella produzione di varietà di vino Sangiovese, Canaiolo e Colorino, sarà prodotto e messo in commercio un buon numero di bottiglie di Teresina.

Per i più curiosi, nel video della star cortonese sono ripresi anche scorci delle attività di produzione nelle stanze della cantina di Montevertine, dove Jovanotti, imbracciata una pala, smuove il mosto e riprende quello che sarà, tra qualche mese, il vino in bottiglia.

Dalle cisterne di fermentazione, i tini, a quelle post-svinatura, Jova ci mostra il processo di svinatura in una manciata di frame che restituiscono tutto il sapore di un processo artigianale e affascinante quale è quello della produzione del vino. In questo caso, come specifica Cherubini, si tratterà di un vino sangiovese classico in purezza, che sarà imbottigliato, dopo l’affinatura, sotto la guida attenta del personale della cantina chiantigiana di Montevertine. Questa, ha sede a Radda in Chianti e usa un metodo di vinificazione tradizionale e specifico per le varietà di vino tradizionali del territorio chiantigiano.

Nel processo, non manca anche il supporto del consulente enogastronomico Filippo Polidori, una figura vicina all’artista. Proprio lui, infatti, si è occupato della selezione dell’offerta di cibo e bevande per gli eventi del Jova Beach Party, che da anni anima le spiagge italiane con un progetto di musica, intrattenimento e impegno verso l’ambiente.

Il video su Instagram guadagna 350mila visualizzazioni e un bel po’ di commenti. I fan sono già incuriositi dalla nuova avventura di Jovanotti e c’è già, tra i commenti, chi chiede di poter assaggiare e comprare il “Teresina“. E perché no, magari anche di fare un brindisi con Jova.

Cherubini non è nuovo alla produzione di vino: coltiva uva nella vigna della sua tenuta già da molti anni. Ma se finora si trattava di una piccola produzione di vino rosso destinata alle tavole di famiglia e amici, adesso dà il via a una produzione ufficiale di Sangiovese in purezza.

Resta dunque da chiedersi quando sarà pronto e dove sarà venduto il sangiovese Teresina.

Come suggerisce Wine News, chissà che dedicandolo alla figlia, nota fumettista e illustratrice di 25 anni, non suggerisca un’etichetta appositamente disegnata proprio da lei.