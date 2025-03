Un borgo da cartolina. Anghiari piace ai turisti

"Entra in un borgo medievale perfetto da cartolina, dove storia, arte e paesaggi mozzafiato si uniscono: benvenuti ad Anghiari, una delle gemme nascoste più affascinanti della Toscana". Così scrive Italy Virtual Story Tours by NextStop a proposito del paese di Baldaccio, che oramai si sta sempre più costruendo l’immagine di borgo "prototipo" della Toscana che tanto piace ai turisti, in particolare a quelli stranieri. E le inserzioni su accreditate testate web di settore non fanno altro che rendere Anghiari più famosa.

"Arroccato su un crinale che si affaccia sull’Alta Valle del Tevere – si legge - questo borgo in cima alla collina è famoso per le sue strade acciottolate, i palazzi storici e la leggendaria battaglia di Anghiari, un tempo immortalata da Leonardo da Vinci. In questo immersivo tour virtuale a piedi, gireremo tra i vicoli stretti e le piazze pittoresche, scoprendo storie secolari incastonate nelle mura di pietra del paese. Meravigliatevi delle imponenti mura cittadine, costruite per proteggere Anghiari e la sua posizione strategica, e godetevi viste spazzanti della campagna toscana che ha ispirato artisti per generazioni. Ammirate l’imponente Palazzo Pretorio, la grande Badia di San Bartolomeo e le eleganti piazze del paese incorniciate da edifici secolari".

Conclusione riservata al lettore: "Che tu sia un amante della storia, un appassionato d’arte o semplicemente sogni una Toscana autentica oltre il sentiero turistico, questo tour ti trasporterà in un luogo dove il tempo sembra fermarsi".

E intanto, ad Anghiari si sta lavorando dietro le quinte per l’evento che aprirà il ricco calendario annuale: la Mostra Mercato dell’Artigianato che quest’anno festeggia le 50 edizioni.