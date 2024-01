Un anno di Servizio Civile con la Misericordia di Bibbiena

Arezzo, 19 gennaio 2024 – Un’opportunità di formazione umana e professionale con il Servizio Civile Universale alla Misericordia di Bibbiena.

La Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ha pubblicato il nuovo bando per la selezione di giovani tra diciotto e ventinove anni che saranno impegnati in diverse mansioni di assistenza, emergenza e servizi sociali, vivendo una concreta esperienza retribuita a favore del territorio e della comunità.

In questo scenario, la Misericordia di Bibbiena ospiterà sei ragazzi e ragazze che saranno impegnati nel progetto “Ripartenza giallo-ciano”, con le domande da presentare on-line entro le 14.00 di giovedì 15 febbraio a cui seguiranno le fasi di selezione, formazione e inserimento a partire dal mese di maggio.

Il servizio previsto sarò orientato soprattutto in ambito assistenziale, per un concreto contributo alle attività volte a sostenere la salute e il benessere dei cittadini. Tra queste rientra il trasporto socio-sanitario di anziani, persone con fragilità e categorie svantaggiate con auto e altri mezzi attrezzati verso le visite e gli esami per facilitare la fruizione delle diverse prestazioni e per alleviare il carico delle famiglie.

Questo impegno è caratterizzato da un forte impatto sociale perché è volto anche ad arginare situazioni di solitudine, a prestare ascolto alle diverse criticità e a superare difficoltà nella mobilità, andando a diminuire l’impatto negativo dei fenomeni di abbandono delle cure e delle prestazioni assistenziali da parte dell’utenza.

Le competenze e le conoscenze necessarie per svolgere questi delicati incarichi saranno fornite da un percorso iniziale di formazione dove, oltre a presentare le attività e le finalità della Misericordia, verranno approfonditi il ruolo del volontario, gli aspetti relazionali, i protocolli e le procedure da seguire, con la possibilità di effettuare successivamente un esame per un livello avanzato per intervenire anche nelle situazioni di emergenza.

«Il Servizio Civile Universale - spiega Sara Biancucci, consigliera della Misericordia di Bibbiena e operatore locale di progetto per il Servizio Civile, - permette di dedicare un anno al prossimo dove, ricevendo un rimborso, muovere un primo passo nel mondo del lavoro e acquisire preziose competenze umane e professionali.

“Ripartenza giallo-ciano” è un’opportunità per mettersi a disposizione dei bisogni socio-sanitari del territorio, fornendo un’assistenza a situazioni di fragilità, difficoltà e solitudine che rappresenta la miglior gratificazione per il servizio svolto».