Ultimo giorno per la rassegna artistica

CORTONA

Ancora un giorno per visitare a Cortona "Duale", contaminazioni visive. Si tratta della mostra realizzata dagli artisti tifernati, Massimo Bucci e Manuele Apolli in programma all’interno delle sale di palazzo Ferretti nella centralissima via Nazionale.

Una rassegna artistica che già dal titolo si preannuncia originale con diversi motivi di interesse.

"Manuele e Massimo – spiegano gli organizzatori – fondono le differenze, i personali linguaggi in una sola cornice, superando i confini del convenzionale. Duale un viaggio alla scoperta di mondi che si intrecciano e talvolta si fondono in un affascinante dialogo visivo. Un viaggio nel cuore della creatività, un’esplorazione delle infinite possibilità che si svelano quando due artisti decidono di abbattere i muri che separano i loro mondi. Una fusione di sguardi che è trait d’union di due anime artistiche. Un invito a guardare oltre le apparenze, a cercare punti di contatto tra realtà a prima vista distanti, a scoprire la bellezza che può nascere dalla fusione di linguaggi artistici differenti. Un viaggio affascinante, un’avventura artistica che porta il visitatore a scoprire nuovi orizzonti creativi: a guardare l’arte con occhi diversi".

Proposte in esposizione anche opere inedite. La mostra che ha aperto proprio nel lungo ponte pasquale chiuderà i battenti nella giornata di oggi. È possibile ancora visitarla dalle ore 11 alle ore 19.

La.Lu.