Ultimo giorno con la maratona live di "Urto Festival" a Villa Severi

Ultimo giorno con Urto Festival al parco di Villa Severi, dove oggi l’appuntamento è con tanti live da pomeriggio a tarda notte. Tutto a ingresso libero, concerti ma anche dj-set, area ristoro, area kids, mercatino, mostre, una parete live painting, spazi dedicati a talk, proiezioni e presentazioni, un secondo palco per esibizioni teatrali e di musica unplugged. Tutto questo è Urto Festival, la rassegna del Centro Onda d’Urto che oggi dalle 17 propone tanta musica. Apriranno le danze con la loro carica inesauribile gli Orange Budd, un collettivo di rappers e freestylers da Siena, seguiti da Super Fluido realtà indipendente dell’underground romano composta da producers ed un dj. Sarà poi la volta di Magno Mc da Firenze, che presenterà il primo progetto solista interamente prodotto da Around l’Esprit, a seguire Ducho che ha pubblicato di recente un mixtape. Il live continuerà con l’esibizione di Abstral Compost e Oddateee, rapper provenienti dalla Francia e New York, che tramite le loro parole e la musica si uniscono in un incredibile duo. La seconda parte della giornata sarà aperta da Pufuleti rap di origine siciliana emigrato in Germania all’età di 4 anni, a seguire Egreen (foto) coi suoi 11 album all’attivo spinge la scena rap Italiana. Chiuderà il festival Djgruff, che rappresenta da sempre le radici del rap Italiano. Il suo set sarà impreziosito dalla presenza di Gavino Murgia, polistrumentista e compositore che col suo background musicale fonde varie sonorità con le musicalità afroamericane. I due artisti si incontreranno sul palco dove groove, jazz, rap e scratch si uniranno in incredibile abbraccio. La musica andrà avanti fino all’1 di notte. Stamani alle 11,30 nell’Area talk ci sarà la proiezione di "Educazione Adriatika", alle 16 Cambia il Finale, sensibilizzazione e informazione sull’argomento della discriminazione multipla con Aism e al Campo dei miracoli - Il Teatro dell’Aggeggio, mentre nell’Area Kids ci sarà Cicciottà.