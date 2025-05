Tutto il rosa della vita. In festa per il Giro. Folla sulle strade della Valdichiana

Una scarica di emozioni ha avvolto Cortona e anche Foiano quando il Giro d’Italia 2025 ha fatto il suo ingresso trionfale. Il sole baciava le pietre antiche, mentre il cuore pulsante della città batteva all’unisono con il passaggio dei ciclisti. Non una semplice tappa, ma un viaggio attraverso la storia, la bellezza e la passione che solo lo sport sa regalare. Fin dal mattino, l’aria era elettrica. Bandiere rosa, voci festose e profumi locali creavano un’atmosfera magica intorno alla maglia rosa italiana Diego Ulissi che ieri l’ha ceduta al messicano Isaac Del Toro, battuto in volata in piazza del Campo da Wout Van Aert. Cortona, gioiello etrusco, si è trasformata in un palcoscenico vivace, dove ogni angolo raccontava storie.

Poi, il rombo delle moto e le prime sagome dei corridori hanno rotto l’attesa. Il gruppo è sfrecciato tra la folla, un fiume umano che applaudiva e incitava. Sui volti dei ciclisti si leggeva la fatica, ma anche la determinazione. Ogni pedalata era un passo verso la gloria. A Camucia, la Carovana del Giro ha offerto momenti di svago, mentre l’istituto Gino Bartali ha reso omaggio al campione con musica e sbandieratori. Un tributo sentito, che ha toccato il cuore di tutti.

Il tratto cortonese, con i suoi 40 km di strade, ha messo alla prova l’organizzazione. Circa 150 persone, tra volontari e forze dell’ordine, hanno garantito sicurezza ed efficienza.

Il sindaco Luciano Meoni e l’assessore Silvia Spensierati hanno ringraziato tutti per il successo dell’evento. "Una giornata memorabile – hanno dichiarato – un’occasione di promozione per Cortona". Un plauso speciale all’assessore Francesco Fanicchi e agli agenti della Pm per la gestione impeccabile del tratto cortonese. Il Giro è proseguito, lasciando a Cortona ricordi indelebili. La città ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di accogliere, emozionare e far battere forte il cuore.