Tutto esaurito a Cortona La festa che regala turisti

di Laura Lucente

Basta già un colpo d’occhio tra le due piazze principali e la passeggiata di "Rugapiana" per rendersi conto del movimento turistico in città. Cortona brulica da giorni di visitatori. Per lo più famiglie italiane che hanno colto l’occasione del ponte pasquale per una visita nella città d’arte. Ma non mancano nemmeno gli stranieri. Negozi tutti aperti con i tavolini di bar e ristoranti pronti ad accogliere gli avventori, nonostante un po’ di instabilità meteo e una temperatura non esattamente primaverile. "È stato un ponte importante – sottolinea Marco Molesini presidente della Confcommercio cortonese e proprietario di una nota enoteca nel centro- con tanta gente, malgrado il tempo e una situazione parcheggi in centro non certo ideale. La città ha retto e abbiamo rivisto sia italiani che stranieri. Siamo fiduciosi per la stagione turistica che si è aperta e che dalla pasqua in poi segna la vera ripartenza. Maggio sarà il momento migliore". Confcommercio auspica che i cantieri avviati negli stalli di sosa, in particolare, quello nella zona del Mercato Vecchio, vengano al più presto conclusi vista l’imminenza di altri importanti ponti turistici come quello del 25 aprile e del 1 maggio. Anche bar e ristoranti brindano al bel movimento turistico. "Abbiamo lavorato tanto – ci confermano Angelo Marco e Barbara Menci proprietari del caffè La Saletta che insiste proprio lungo via Nazionale. Pienone già da venerdì con punte importanti a pasqua e pasquetta. È un turismo un po’ mordi e fuggi, non quello di qualche anno fa. Positivo anche il ritorno di stranieri, in particolare di americani". Sotto il profilo ricettivo si segnalano ville nei dintorni di Cortona e b&b in centro praticamente al completo. "Confermo il trend generale, con un rotorno imortante anche degli stranieri – sottolinea Andrea Bruni proprietario dell’agenzia di incoming Hill Town Tours. Soddisfatti, anche se non pienamente gli alberghi. Sia Paolo Alunno dell’Hotel a 4 stelle San Michele che Chiara Scorza dell’altro hotel 4 stelle San Luca parlano di "buone presenze", ma senza i sold out annunciati. Ora, come detto, la città archiviata la pasqua, si prepara ad accogliere visitatori anche negli altri ponti di primavera. Sia per il lungo ponte del 25 aprile sia per quello del 1 maggio, l’importante portale turistico Booking segnala già un 80% di strutture occupate.